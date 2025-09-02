La Arrolladora Banda El Limón encenderá el Zócalo el 15 de septiembre por motivo de las fiestas patrias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes en la Mañanera del Pueblo que el 15 de septiembre La Arrolladora Banda El Limón se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. El concierto iniciará a partir de las 20:00 horas con motivo de las fiestas patrias. El cartel incluye la presentación de Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, esto, con motivo de los rumores de un supuesto concierto de Shakira en el Zócalo.

Si eres fanático de la banda sinaloense y de los temas 'Y que quede claro', 'Sobre mis pies', 'Si tu amor no vuelve' y 'Huele a peligro'. O solo quieres vivir una experiencia única durante las fiestas patrias este concierto completamente gratuito será el plan perfecto para escuchar éxitos como:

'El final de nuestra historia'.

'Entre beso y beso'.

'De ti exclusivo'.

'El ruido de tus zapatos'.

'Llamada de mi ex'. También estará Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza

Desde su fundación en 1965, La Arrolladora Banda El Limón se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana. Su estilo característico combina la tradición del sonido de banda con toques modernos, lo que les ha permitido conquistar escenarios tanto en México como en Estados Unidos y consolidar una base de seguidores leales que los acompañan en cada presentación.

Recomendaciones a seguir:

Llevar ropa cómoda y zapatos, ya que es probable que tengas que esperar por periodos prolongados.

Mantenerse hidratado.

Utilizar mochila pequeña para facilitar tu movilidad y cuidar tus pertenencias.

Seguir indicaciones de seguridad.

Es preciso recordar que cada año se activa un operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) en las inmediaciones del Zócalo de la capital del país, a propósito del festejo patrio, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones.

