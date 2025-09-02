Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 3985 de HOY martes 2 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy es martes 2 de septiembre de 2025 de Sorteo Mayor en la Lotería Nacional. ¿Crees tener suerte? Si es así, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 3985, que hace alusión al maíz mexicano, esto ya que el país es actor clave en el mercado de maíz y principal centro de desarrollo tecnológico y mejoramiento genético a nivel mundial.
En su boletín, la Lotería Nacional señala: "En nuestro país es el cultivo más importante, debido a que forma parte esencial de la dieta de los mexicanos, pero no solo se trata de un alimento básico, sino de un componente fundamental del patrimonio gastronómico, cultural y de la identidad de los mexicanos". Además, afirman que de las 220 razas de raíz que se han descrito en América Latina, 64 se han identificado en México.
RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 3985
Premio Mayor 21 millones de pesos:
En espera de resultados
Segundo premio 2,550,000 pesos:
En espera de resultados
Tercer premio 900,000 pesos:
En espera de resultados
Cuarto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Quinto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Sexto premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Séptimo premio 240,000 pesos:
En espera de resultados
Octavo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Noveno premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Décimo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Decimoprimer premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Decimosegundo premio 120,000 pesos:
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui