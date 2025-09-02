Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; se espera que firmen acuerdo de seguridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a la Ciudad de México para reunirse mañana miércoles 3 de septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En esta reunión se espera que se firme un acuerdo de seguridad, en el contexto de relación bilateral. Marco Rubio es uno de los hombres más cercanos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha asegurado que México está gobernado por los cárteles del crimen organizado.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acudió al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para recibir y darle la bienvenida a Marco Rubio. Esta es la primera visita oficial de Rubio a México. Se espera que la reunión esté marcada por temas como seguridad, migración y combate al narcotráfico. Sin embargo, la presidenta rechazó que Estados Unidos vaya a actuar solo contra los cárteles, "podemos colaborar en información y en inteligencia, pero cada quien en su territorio. No aceptamos injerencismo, violación a nuestro territorio ni subordinación; eso se puso sobre la mesa y se ha aceptado".

Cabe señalar que Estados Unidos ha hecho algunas solicitudes de intervenir en México, pero esto ha sido rechazado; así lo ha dado a conocer el propio presidente Donald Trump y la misma Claudia Sheinbaum. "Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables, y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento, que ellos consideraban que no deberían estar en este documento", dijo Sheinbaum hace días.

Sheinbaum Pardo afirmó que Marco Rubio sostendrá varias reuniones como parte de su propia agenda, mientras que ella lo recibirá a las 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). La mandataria estimó que su reunión duraría una o dos horas. Además, Rubio dará una conferencia de prensa junto con Juan Ramón de la Fuente.

¿De qué se hablará?

Para Estados Unidos, esta reunión es clave, ya que se quieren pactar acciones rápidas y decisivas para detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y reducir el déficit comercial. Se espera que Rubio y Sheinbaum afinen detalles del nuevo entendimiento en materia de seguridad, el cual se llama 'Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley'.

Fuente: Tribuna del Yaqui