Pronóstico del clima HOY martes 2 de septiembre: Conagua alerta LLUVIAS intensas en 7 estados

Ciudad de México.- ¿Este martes 2 de septiembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en la República Mexicana? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, recreativos o escolares, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, especialmente porque hoy se prevén fuertes lluvias en al menos siete entidades. Aquí todos los detalles.

Alertan fuertes lluvias en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, sumado a la inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en los estados del noroeste: Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur, mientras que en Baja California el pronóstico apunta a lluvias fuertes.

En el occidente, la depresión tropical Doce-E, que se ubica frente a las costas de Jalisco y que podría convertirse en tormenta tropical, será el principal sistema que aportará humedad. Sus efectos se manifestarán en Michoacán, Colima y Jalisco, donde se prevén lluvias muy fuertes, además de oleaje elevado en las zonas costeras de estas entidades y de Baja California Sur.

En el noreste, el frente frío número 1, con características de estacionario, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos, propiciará un escenario de lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas, así como muy fuertes en Coahuila. Este sistema también ocasionará un descenso de las temperaturas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la región.

El centro del país se verá afectado por un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México y del océano Pacífico. Estas condiciones propiciarán lluvias intensas en San Luis Potosí, muy fuertes en estados como Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Guanajuato y Zacatecas; mientras que en Aguascalientes las precipitaciones serán de menor intensidad, aunque igualmente significativas.

En el sureste y la península de Yucatán, la onda tropical número 30 recorrerá la región generando un ambiente húmedo e inestable. Se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo los pronósticos indican precipitaciones fuertes.

Continuarán altas temperaturas

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente caluroso en gran parte de la República Mexicana, con máximas superiores a los 40 grados en el noreste de Baja California, el centro de Baja California Sur y zonas de Sonora. Entre 35 y 40°C se registrarán en estados como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la mayoría de la península de Yucatán.

Por otro lado, las zonas montañosas del Edomex, Tlaxcala y Puebla podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados al amanecer.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)