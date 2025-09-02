Sheinbaum anuncia GIRA NACIONAL de rendición de cuentas en todos los estados de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer fue histórico en México, pues la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su Primer Informe de Gobierno, con lo que se convirtió en la primera mujer en realizar este protocolo en el país. Este martes 2 de septiembre, compartió que en las próximas tres semanas y media recorrerá las 32 entidades del país con el objetivo de presentar un informe directo a la ciudadanía sobre las acciones realizadas durante sus primeros once meses de Gobierno.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la gira iniciará este fin de semana y que en cada visita se detallarán avances en programas sociales, obras públicas y proyectos futuros para cada estado. Asimismo, precisó que con esto busca un ejercicio de cercanía con la población, a fin de transparentar los logros alcanzados y los planes en marcha.

Les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media para hacer un informe particular de la entidad", compartió la doctora.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano adelantó que, debido a lo ajustado de la agenda, algunos días se cubrirán hasta tres estados con el propósito de cumplir con el compromiso de visitar todas las entidades en menos de un mes. Subrayó que cada presentación se centrará en el impacto local de los programas de Bienestar y en los proyectos de infraestructura en desarrollo, además de dar a conocer las nuevas obras que se contemplan en cada región.

Sheinbaum Pardo asegura que México va bien e irá mejor

En su mensaje con motivo del Primer Informe de Gobierno, la presidenta reiteró que México avanza con paso firme y que las expectativas son positivas. Recordó que el país se distingue por ser libre, independiente y soberano, con una población trabajadora y comprometida con la transformación nacional: "México va bien y seguirá mejor".

Por nuestra patria y por nuestro pueblo vale la pena dedicar cada minuto y cada esfuerzo de nuestro trabajo", sostuvo al remarcar que su administración tiene como eje la paz, la justicia y el bienestar social.

Asimismo, la presidenta destacó que uno de sus principales compromisos es no traicionar la confianza que la ciudadanía depositó en ella, y aseguró que trabajará con rectitud, sin descanso y con valentía para consolidar los cambios iniciados. TRIBUNA te comparte todos los detalles de su Primer Informe de Gobierno aquí.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'