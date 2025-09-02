Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 2 de septiembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 2 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

De igual forma, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes del colectivo La Comuna 4:20 en el Congreso de la Ciudad de México; es así que recorrerán desde el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y hasta el Jardín Luis Pasteur. Espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas.

Un poco más tarde, a las 10:00 horas, en la alcaldía Venustiano Carranza, integrantes de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social se reunirán en la Cámara de Diputados; exigen respuesta a la petición de que se considere la iniciativa de reforma del artículo 27 Constitucional, que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del 22 de abril, en la que se restituye la propiedad social del campo y los derechos agrarios de los campesinos.

Tráfico en CDMX hoy 2 de septiembre

Asimismo, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, extrabajadores de la Ruta 100 se concentrarán en las Oficinas Centrales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Jesús García Corona; exigen el pago del finiquito por liquidación del 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. No se descarta que realicen una marcha hacia el Zócalo capitalino.

Finalmente, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el antimonumento llamado Puerta de la Resistencia y la Vida, por el Hemiciclo a Juárez, llevarán a cabo una conferencia de prensa en donde anunciarán el cambio de nombre del Hemiciclo a Juárez por Plaza Palestina Libre; asimismo, exhortan a defender el antimonumento, que simboliza la lucha y la resistencia del pueblo palestino.

