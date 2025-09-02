VIDEO: Paciente con cáncer en CDMX reclama al ISSSTE por máquina descompuesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una mujer llamada Lorena Estrada denunció una situación que la tiene bastante impotente a través de su perfil en X (antes Twitter), pues es paciente con cáncer y vive con el constante miedo de no volver a ver un mañana. El problema radica en que la máquina para la simulación de radioterapia que está en el Centro Médico Nacional (CMN) 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no funciona, lo que por supuesto atrasa su tratamiento.

Debido a la desesperación, la mujer subió un video en redes sociales donde planteaba esta situación en busca de una respuesta y quizá hasta el apoyo de alguna autoridad: "Estoy cansada ya, sigue sin funcionar la máquina para la simulación de radioterapia, no hay fecha para cuando quede, nadie da respuesta, y sigo impotente. No sé por fuera cuánto puedan salir, pero urge, el tumor está en mi cabeza, está infiltrado y lo necesito, créanme que vivo con el miedo de no despertar otra vez, el cáncer está ahí", externó.

De hecho, especificó que lo único que necesita es la radioterapia, la cual le resulta imposible de obtener si no sirve el aparato para hacer una simulación. Además, Lorena entró en más detalle y, desesperada, contó que de verdad deseaba con todas sus fuerzas presenciar el crecimiento de su hija. Cada una de sus palabras despertó la empatía de algunas personas que empezaron a difundir su situación.

Centro Médico Nacional (CMN) '20 de Noviembre'

Afortunadamente, la noche de este pasado lunes 1 de septiembre Estrada confirmó que ya recibió una respuesta del nosocomio, aunque agregó que le parecía lamentable que los pacientes tuvieran que generar revuelo para que solo así fueran escuchados. Mientras tanto, los internautas la apoyaban, pues ciertos ciudadanos consideran que el servicio de salud en México no es para nada el más adecuado.

"¡GRACIAS A TODOS! Mañana me citaron para la consulta y simulación para iniciar radioterapia. Duele saber que solo al alzar la voz nos escuchan como pacientes. Sigamos luchando para que nadie más pase por esto", aseveró la fémina, de quien se desconocen mayores detalles sobre su caso. Aunque, si surgen más datos, como siempre te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna