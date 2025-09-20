Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 20 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 20 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 12:00 horas, miembros de la Sociedad Mexicana de la Psilocibina A.C. marcharán desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. IV Marcha por la Despenalización de los Hongos Sagrados y la Psilocibina, con la finalidad de exigir respeto a la medicina ancestral, la ciencia y la libertad. Al término de la marcha, realizarán diversas actividades culturales e informativas en la explanada del Zócalo.

De igual forma, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 15:00 horas, el Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones en México marchará desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez. En el marco de la Acción Global por Palestina, realizarán la marcha ¡Sanciones Ya!, en solidaridad con el pueblo palestino y con la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, estableciendo un corredor humanitario en la zona de conflicto, así como para exigir la ruptura de relaciones con el gobierno en guerra en Medio Oriente.

Tráfico en CDMX hoy 20 de septiembre

En cuanto a concentraciones, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 09:00 horas, integrantes de la Fundación Vuela se reunirán en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera. Formarán un gran listón dorado por el cáncer infantil, con la finalidad de crear conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad. Se espera un aforo aproximado de 150 personas en el lugar.

??uD83DuDE97Tránsito lento al poniente de Viaducto Río de la Piedad, desde Av. Andrés Molina Enríquez hasta Av. José María Vértiz. uD83DuDD00Alternativa vial: Eje 3 Sur (José Peón Contreras).#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/UXxQqwPJOb — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 20, 2025

Finalmente, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en punto de las 15:00 horas, miembros de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina iniciarán su recorrido en la estación Auditorio, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hasta la Embajada de Israel. Jornada de lucha por Palestina, para demandar que México rompa relaciones comerciales y diplomáticas con el gobierno en guerra en Medio Oriente; así como en solidaridad con el pueblo palestino y con la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, estableciendo un corredor humanitario en la zona de conflicto.

