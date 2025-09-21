Clima en México HOY 21 de septiembre: Prevén LLUVIAS y calor extremo en varias entidades

Ciudad de México.- Este domingo 21 de septiembre de 2025, el territorio nacional enfrentará condiciones meteorológicas complejas derivadas de diversos fenómenos atmosféricos que confluyen sobre México. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que se esperan lluvias, calor extremo y rachas de viento que podrían impactar en la vida cotidiana, así como en la seguridad. ¡Aquí el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá la presencia de chubascos y precipitaciones fuertes en gran parte del norte del país, especialmente en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

El ingreso de humedad procedente de la corriente en chorro subtropical reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California, situación que se mantendrá activa a lo largo de la jornada. En la zona centro y oriente del país, un canal de baja presión combinado con la humedad del Golfo de México propiciará chubascos y lluvias fuertes en diversas entidades. Puebla, en particular, presentará precipitaciones muy fuertes que podrían generar acumulaciones significativas y afectaciones urbanas.

Hacia el occidente y el sur, la situación será aún más intensa. Una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de Guerrero y Oaxaca, aunada a la cercanía de la vaguada monzónica en el Pacífico, interactuará con canales de baja presión sobre el centro y occidente de México. Este fenómeno dará origen a lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. La combinación de humedad y calor en estas regiones aumenta la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

El sureste del país también se verá afectado. La interacción de un canal de baja presión con una vaguada en altura generará lluvias intensas en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras que Yucatán y Quintana Roo experimentarán precipitaciones fuertes durante el día. Estas condiciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y probables granizadas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

En cuanto a temperaturas, el ambiente caluroso persistirá en el norte y sur de México. Se pronostican valores máximos de entre 35 y 40°C en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para regiones de Guerrero, Chiapas, Tabasco y Veracruz, las máximas oscilarán entre 30 y 35 °C, generando un contraste con las temperaturas mínimas que podrían descender a valores de entre 0 y 5 °C en las sierras del Estado de México (Edomex), Tlaxcala y Puebla.

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas montañosas, carreteras y comunidades cercanas a cuerpos de agua. Las lluvias podrían reducir la visibilidad, generar encharcamientos y afectar la infraestructura vial, mientras que las rachas de viento tienen potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)