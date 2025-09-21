Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1719 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 21 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy domingo 21 de septiembre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1719, que hace alusión al Centenario del Banco de México, una institución que fue fundada el 25 de agosto de 1925. Sigue leyendo para que conozcas los números ganadores y todos los detalles de este sorteo.
En el boletín informativo de la Lotería Nacional señala: "En la composición gráfica se destaca el grabado del emblemático edificio principal de este Instituto Central, ubicado en Av. 5 de mayo No. 2, construido entre 1903 y 1905 por el arquitecto Theodore de Lemos, con ingeniería de Gonzalo Garita y A.R. Whitney, posteriormente adaptado y renovado en 1926 por Carlos Obregón Santacilia y Francisco Ramos en estilo art déco, para alojar al Banco Central de nuestro país".
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1719 de hoy 21 de septiembre
Premio Mayor 7 millones de pesos:
ACUARIO 8834
Segundo premio 1,100,000 pesos:
ARIES 8769
Tercer premio 1,100,000 pesos:
VIRGO 2140
Cuarto premio 176,000 pesos:
ACUARIO 7948
Quinto premio 176,000 pesos:
TAURO 6581
Sexto premio 88,000 pesos:
PISCIS 9812
Séptimo premio 88,000 pesos:
ESCORPION 0078
Octavo premio 61,600 pesos:
ESCORPION 3956
Noveno premio 61,600 pesos:
LIBRA 6130
Décimo premio 52,800 pesos:
ACUARIO 0973
Decimoprimero premio 52,800 pesos:
SAGITARIO 0440
Decimosegundo premio 44,000 pesos:
ACUARIO 9989
Decimotercer premio 44,000 pesos:
GEMINIS 7246
Decimocuarto premio 44,000 pesos:
VIRGO 7824
Decimoquinto premio 35,200 pesos:
ESCORPION 6393
Decimosexto premio 35,200 pesos:
LEO 3119
Decimoséptimo premio 35,200 pesos:
LEO 9269
Decimoctavo premio 26,400 pesos:
PISCIS 2698
Decimonoveno premio 26,400 pesos:
ARIES 9708
Vigésimo premio 26,400 pesos:
TAURO 0663
Vigésimo primero premio 26,400 pesos:
SAGITARIO 9903
¿Cuándo hay nuevo sorteo de la Lotería Nacional?
De acuerdo con el calendario oficial de la Lotería Nacional, del 22 al 27 de septiembre no hay ningún sorteo programado. Se retomará el próximo domingo 28 de septiembre con el Sorteo Zodiaco y el próximo 30 de septiembre se realizará el Sorteo Magno y el viernes 3 de octubre se realizará el Sorteo Superior.
