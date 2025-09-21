Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 21 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 21 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa se concentrarán integrantes del colectivo Laboratorio 4:20 en Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, Col. Granjas San Antonio. Realizarán una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, en la que habrá charlas, talleres y actividades artístico-culturales en demanda de la despenalización total del cannabis en México, así como el reconocimiento de los espacios de tolerancia cannábica existentes.

Asimismo, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se reunirá la Colectiva Antimonumenta del Feminicidio en el Antimonumento Contra el Feminicidio. Sostendrán el encuentro Resiste, en contra de la criminalización de la protesta feminista y para exigir justicia por todas las desaparecidas y víctimas de feminicidio en México. No se descarta que se sumen, en apoyo, otras colectivas feministas y madres buscadoras; además, podrían realizar pintas como medida de protesta, exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Tráfico en CDMX hoy 21 de septiembre

En cuanto a las 11:30 horas, en la alcaldía Coyoacán se encontrarán miembros de la Asamblea Vecinal Contra las Mega Construcciones en el Estadio Banorte. Llevarán a cabo un encuentro para emitir un pronunciamiento en contra de la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y del despojo territorial que esta, aseguran, provocará en la demarcación. Se espera un aforo aproximado de 70 personas.

? Tránsito favorable sobre Viaducto (Río de la Piedad), desde Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso hasta Calle 47.#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/JyicfCMu34 — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 21, 2025

Finalmente, alrededor de las 14:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el grupo Jóvenes por una Palestina Libre estará presente en el Hemiciclo a Juárez. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, realizarán un evento interreligioso y macroecuménico para elevar una oración por Palestina, en un acto de unidad y esperanza por la justicia, la paz y los derechos humanos del pueblo palestino.

Fuente: Tribuna del Yaqui