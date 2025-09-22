Hallan muertos a artistas colombianos, piden desafuero de Adán Augusto y más en Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- TRIBUNA te presenta una gran opción para que te mantengas informado con las noticias más actuales que ocurren en México, pero sin perder mucho tiempo. Se trata del resumen Tribuna Top 3 México, donde hoy podrás conocer noticias como que encontraron sin vida a los dos artistas colombianos desaparecidos en México, pidieron un juicio político contra el senador morenista Adán Augusto y más.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum subraya reconocimiento a Palestina

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración marcó un hito diplomático al reconocer oficialmente a una embajadora palestina con plenos derechos; además promovió la creación de dos Estados para resolver el conflicto armado en la Franja de Gaza, que ha dejado centenares de víctimas y desplazados.

Presentan solicitud de juicio político contra Adán Augusto

La exdiputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una demanda de juicio político contra el coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López. La demanda busca que el exgobernador de Tabasco sea investigado por presuntos vínculos con La Barredora.

Hallan sin vida a artistas colombianos desaparecidos en México

Los artistas colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez, conocidos como B-King y DJ Regio Clown, fueron hallados sin vida junto a un narcomensaje en el Estado de México, luego de casi una semanas desaparecidos. El presidente de Colombia condenó los hechos escribiendo un extenso mensaje en sus redes: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos".

Fuente: Tribuna del Yaqui