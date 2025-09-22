Presentan solicitud de juicio político contra Adán Augusto por presuntos nexos con crimen organizado

Ciudad de México.- María Elena Pérez Jaén, exdiputada federal del PAN, presentó una demanda de juicio político contra el coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados en San Lázaro.

La demanda busca que López Hernández sea investigado por presuntos vínculos con el grupo criminal 'La barredora', que habría operado en Tabasco durante su administración estatal. La legisladora señaló que Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública en Tabasco, habría mantenido nexos directos con dicha organización, lo que comprometería la responsabilidad política del exgobernador.

María Elena Pérez Jaén, exdiputada federal del PAN/Créditos: Internet

Pérez Jaén solicitó destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años y la apertura de los procesos penales correspondientes. Entre los señalamientos se incluyen tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, así como la gestión de negocios públicos ilícitos que podrían haberle generado beneficios económicos o de otra índole.

"Estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes", subrayó.

En el Senado, un grupo de 13 legisladores de Morena ha exigido a López Hernández rendir cuentas sobre el manejo de recursos del grupo parlamentario, lo que ha sido interpretado como una fractura interna en su liderazgo. El senador ha negado que exista una rebelión en su contra y ha defendido la legalidad de sus decisiones como coordinador.

La panista María Elena Pérez- Jaén presentó, en calidad de ciudadana, una solicitud de juicio político a Adán Augusto por haber encubierto y beneficiado, cuando fue Gobernador, redes criminales en Tabasco, en particular a "La Barredora".https://t.co/L8bZWVluRx

uD83DuDCF9Martha Martínez pic.twitter.com/AIdQ5bUIIK — REFORMA (@Reforma) September 22, 2025

Cabe destacar que, 'La Barredora' ha sido vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a operaciones de control territorial en el sureste del país. En 2025, la detención de Ulises Pinto 'El Mamado', presunto operador de Bermúdez, reactivó las investigaciones sobre redes criminales dentro de la estructura de seguridad tabasqueña.

También se han señalado presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos a empresas ligadas a familiares de Bermúdez, durante la gestión de López Hernández como gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación.

¡ ESCÁNDALO !



Por esto sacaron a un delincuente de la cárcel



Para que no hablemos de Adán Augusto y su relación con los narcos.



Tiene un empleado que ha recibido 8 mil MILLONES de pesos de contratos del gobierno y se ha comprado 14 propiedades.



"No somos iguales", dicen.. pic.twitter.com/9IIj826Ekd — Melissa ?? (@Melissa_Bely) August 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui