Sheinbaum lamenta muerte de Carlos Gurrola 'Papayita' en Torreón; FGE investiga, dice

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 22 de septiembre, la mandataria mexicana se pronunció sobre la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como 'Papayita', empleado de La Laguna (Coahuila) que perdió la vida luego de que compañeros le dieran de beber un líquido tóxico.

Como informamos en TRIBUNA, el 'Papayita' falleció el pasado jueves 18 de septiembre de 2025 tras permanecer 19 días hospitalizado. El deceso ocurrió luego de que ingiriera una bebida contaminada con una sustancia química en el supermercado H-E-B, su centro de trabajo; presuntamente, compañeros habrían colocado un líquido desengrasante en su botella de electrolitos, a modo de "broma", aunque se ha revelado que el hoy fallecido era víctima de acoso laboral.

La Presidenta de México, @Claudiashein, informa que está enterada del caso de Carlos ‘Papayita’ Gurrola y de la negligencia de @HEB en la tragedia que le costó su vida.



No vamos a parar hasta que la empresa, la familia y la sociedad de #Torreón encontremos en conjunto un camino… pic.twitter.com/6ZCOGuxkxb — Antonio Attolini MurrauD83CuDF39 (@AntonioAttolini) September 22, 2025

Durante la conferencia matutina de este lunes 22 de septiembre, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano calificó los hechos como lamentables, al tiempo que puntualizó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila (FGE) ya investiga el caso. También aseguró que su administración dará seguimiento al proceso legal en curso: "Está en manos de la Fiscalía Estatal, es muy lamentable y por supuesto el Gabinete de Seguridad estará al pendiente del caso".

¿De qué murió 'Papayita'? Denuncian violencia laboral

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió el 30 de agosto, cuando Gurrola fue internado de urgencia tras haber bebido, de manera accidental, un líquido que presuntamente contenía desengrasante. Desde entonces permaneció en estado grave bajo atención médica especializada, hasta que finalmente perdió la vida después de casi tres semanas hospitalizado.

Ante esta situación, la FGE de Coahuila informó que mantiene abierta la carpeta de investigación con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Las diligencias incluyen la recopilación de declaraciones de compañeros de trabajo de la víctima, entrevistas a personal administrativo de la empresa y la revisión detallada de los videos de seguridad del lugar donde se registró el incidente.

Las autoridades estatales señalaron que también se realizan peritajes técnicos y químicos para confirmar la naturaleza de la sustancia ingerida, así como para determinar si existió negligencia o incumplimiento en los protocolos de seguridad industrial, pues información extraoficial señala que los gerentes de H-E-B no permitieron que 'Papayita' fuera hospitalizado luego de ingerir la sustancia, lo que habría hecho una diferencia en su evolución médica.

El caso ha generado atención tanto en la opinión pública como en instancias federales, debido a las condiciones en que se produjo la intoxicación. Los tema de violencia entre compañeros de trabajo, así como la indiferencia por parte de las empresas a sus empleados, están sobre la mesa y continuarán hasta que se haga justicia por Carlos Gurrola.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'