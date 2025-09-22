Tormenta tropical 'Narda' traerá LLUVIAS a México HOY 22 de septiembre: Estados afectados

Ciudad de México.- La Temporada de Huracanes en México continúa activa y este lunes 22 de septiembre de 2025, la atención se concentra en la Tormenta Tropical 'Narda', la cual se ubica en el Pacífico mexicano. Su cercanía a las costas de Guerrero y Michoacán, así como su rápido desplazamiento hacia el oeste-noroeste, generarán un panorama de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado que se extiende a varias regiones del país este día. ¡Aquí toda la información para que tomes precauciones!

Trayecto de 'Narda' HOY lunes 22 de septiembre

A las 06:00 horas, tiempo local, el centro de 'Narda' se localizaba a 230 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 kilómetros por hora, mientras avanza a 19kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste. Su presión mínima central es de 1003 hPa, lo que confirma la fuerza del sistema.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones acumuladas entre la mañana de este lunes y la madrugada del martes serán significativas. Se prevén lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), en la costa y el este de Guerrero, el oeste de Michoacán, la franja costera de Colima y el suroeste de Jalisco.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y reducción de visibilidad en tramos carreteros, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Efectos en México

En el sur del país, Guerrero y Michoacán serán los estados más expuestos. Las lluvias y rachas de viento podrían superar los 60 kilómetros por hora, con un oleaje que alcanzará entre 2.5 y 3.5 metros de altura en sus costas. Las autoridades advierten que estas condiciones representan peligro tanto para la población como para las actividades marítimas, por lo que llaman a extremar precauciones.

Así será la evolución de 'Narda'. Foto: Conagua

En el centro del litoral del Pacífico, Colima y Jalisco enfrentarán también efectos importantes. En estas entidades se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros, así como tormentas que podrían provocar afectaciones en zonas urbanas y rurales. Los habitantes deben estar atentos a la evolución de Narda, ya que se prevé que el sistema continúe fortaleciéndose mientras se desplaza mar adentro.

En el norte de México, la influencia de la tormenta será menor en cuanto a lluvias, aunque el monzón mexicano y la humedad transportada desde el Pacífico favorecerán tormentas aisladas en entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Aunque estas precipitaciones no tendrán la misma intensidad que en el sur, no se descarta que ocasionen crecidas repentinas en arroyos y zonas montañosas.

Los pronósticos indican que Narda mantendrá su avance hacia el suroeste de Jalisco, intensificándose gradualmente en los próximos días. Para el martes 23 de septiembre, el sistema podría alcanzar la categoría de huracán nivel 1, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora, y hacia el 24 de septiembre se espera que evolucione a huracán categoría 2, alejándose paulatinamente de costas mexicanas.

Las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reiteran la recomendación de mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades en playas y navegación en zonas marítimas de riesgo, así como seguir las indicaciones estatales y municipales para salvaguardar la seguridad de la población.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)