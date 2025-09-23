Adán Augusto López es denunciado por 'Alito' Moreno ante el FBI y la DEA por actividades delictivas

Ciudad de México.- Alejandro 'Alito’' Moreno, dirigente nacional del PRI, informó que su partido denunció al senador por Morena, Adán Augusto López Hernández, ante autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado en México. En conferencia de prensa, y a través de sus redes sociales, el priista indicó que "denunció" al morenista ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

En la denuncia, el senador priista señala a López Hernández por su presunta participación en lavado de dinero, contrabando de combustible y huachicol. "Escribo para proporcionar información sobre posibles actividades delictivas que involucran a ciudadanos mexicanos, con vínculos significativos con el gobierno mexicano, que parecen estar involucrados en una organización criminal que realiza varias actividades, como un esquema para robar petróleo crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México", se lee en el documento compartido por el legislador.

PRI denuncia a Adán Augusto López ante autoridades de Estados Unidos/Créditos: Internet

El 4 de septiembre de 2025 se dio a conocer la detención de empresarios, exfuncionarios y familiares de servidores públicos vinculados con huachicol fiscal, quienes habrían metido de contrabando diésel de Estados Unidos a México. Así mismo, El 13 de septiembre de 2025 se detuvo en Paraguay a Hernán 'N', señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo 'La Barredora', y quien fue secretario de Seguridad de Tabasco.

"Después de meses de estar trabajando y tener reuniones a nivel nacional e internacional, hemos presentado datos, información y denuncia clara ante las agencias en el Gobierno de Estados Unidos", dijo en conferencia de prensa en el Senado de la República.

Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de MORENA, @adan_augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero. pic.twitter.com/zyCxmKe98S — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 23, 2025

Por otra parte, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, negó tener algún vínculo con el grupo criminal 'La Barredora', debido a la reciente detención de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad durante su administración, por ser el presunto líder de la agrupación delictiva.

El crecimiento del grupo criminal en el estado, se generó presuntamente bajo el manto protector del exjefe policial. Esto propició disputas con organizaciones antagónicas, causando una oleada de violencia en la región. El legislador federal señaló que "es claro que hoy Morena es un cártel, una organización que ha destruido al país" y explicó que no solo acudirá ante el FBI y la DEA. "Vamos a ir a la ONU, a la Corte Penal Internacional, los vamos a denunciar en todo el mundo".

Moreno Cárdenas dijo que "están denunciados ante los Estados Unidos para que los americanos les hagan justicia, porque aquí los protegen y son unos cínicos los de Morena"., y aclaró que "nosotros no somos autoridad, tienes que presentar la información ante las agencias, y lo hicimos en un país donde somos socios, y hay tráfico ilegal".

La infiltración del crimen organizado en el Gobierno de MORENA se permitió desde los más altos niveles del poder.



Fueron, el Presidente @lopezobrador_ y su Secretario de Gobernación, @adan_augusto, quienes pusieron en posiciones clave a narcopolíticos que organizaron,… pic.twitter.com/JCBZalAqDB — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 23, 2025

Moreno minimizó el hecho y lo calificó como un distractor político: "Cada vez que hay un tema quieren generar un distractor con mi desafuero. No tienen nada y les gané todo", afirmó. Hasta el momento, el senador López Hernández no ha emitido una respuesta pública a las acusaciones.

#ÚltimaHora | El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia ante el FBI y la DEA contra del senador, Adán Augusto López, quien es acusado de mantener vínculos con el crimen organizado, y su presunta participación en actividades como huachicol uD83DuDEA8uD83DuDD34 pic.twitter.com/0hrnJnDMo0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui