Denuncian a Adán Augusto ante FBI y DEA, muere alcalde por cáncer y más en el Tribuna Top 3 México

Líder de la iglesia La Luz del Mundo se declara no culpable

Mediante un comunicado firmado por la iglesia La Luz del Mundo se informó que su líder, Naasón Joaquín García, se declaró no culpable por tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros ante una corte de Manhattan, Nueva York.

Fallece el alcalde Mauricio Fernández por cáncer

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García y exsenador de la República Mexicana, falleció este martes 23 de septiembre a los 75 años de edad, debido a las complicaciones de salud derivadas de un agresivo cáncer de pulmón.

PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia ante el FBI y la DEA contra el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien es acusado de mantener vínculos con el grupo criminal La Barredora y por su presunta participación en actividades como huachicol, contrabando y lavado de dinero.

