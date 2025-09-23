Denuncian a Adán Augusto ante FBI y DEA, muere alcalde por cáncer y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas cerrar este martes 23 de septiembre informado, quédate en TRIBUNA porque te tiene una opción práctica para que conozcas la información más relevante. Si quieres conocer las noticias que marcan la agenda nacional sin perder mucho tiempo, tu mejor opción es Tribuna Top 3 México. En el resumen de hoy encontrarás los detalles de la denuncia que hizo el PRI en contra de Adán Augusto ante las autoridades de Estados Unidos.
Así comienza el Tribuna Top 3 México
Líder de la iglesia La Luz del Mundo se declara no culpable
Mediante un comunicado firmado por la iglesia La Luz del Mundo se informó que su líder, Naasón Joaquín García, se declaró no culpable por tráfico sexual, crimen organizado y crímenes financieros ante una corte de Manhattan, Nueva York.
Fallece el alcalde Mauricio Fernández por cáncer
Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García y exsenador de la República Mexicana, falleció este martes 23 de septiembre a los 75 años de edad, debido a las complicaciones de salud derivadas de un agresivo cáncer de pulmón.
PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia ante el FBI y la DEA contra el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien es acusado de mantener vínculos con el grupo criminal La Barredora y por su presunta participación en actividades como huachicol, contrabando y lavado de dinero.
