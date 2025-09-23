'Narda', rumbo a ser HURACÁN HOY martes 23 de septiembre: Estados de México afectados

Ciudad de México.- La temporada de huracanes en el océano Pacífico continúa activa y ahora la atención se centra en la tormenta tropical 'Narda', fenómeno que este martes 23 de septiembre tomó mayor fuerza frente a las costas mexicanas, al grado de casi convertirse a huracán. Aquí te decimos cuál es su trayectoria y a cuáles entidades afectará durante la jornada. ¡Toma precauciones!

'Narda' podría convertirse a huracán

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema 'Narda' se desplaza con vientos que ya se aproximan a la categoría de huracán, lo que incrementa el riesgo de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varias entidades del occidente del país.

La Tormenta Tropical 'Narda' toma fuerza. Foto: Conagua

El reporte oficial publicado a las 06:00 horas (tiempo del centro) señala que el núcleo de 'Narda' se localizaba aproximadamente a 450 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a la misma distancia al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. El fenómeno mantiene un movimiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 140 kilómetros por hora, acompañado de una presión mínima central de 990 hPa.

Estas condiciones confirman su rápida evolución, con la posibilidad de que en las próximas horas ascienda a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. El pronóstico señala que durante el periodo comprendido entre la mañana de este martes y las primeras horas del miércoles 24 de septiembre, se esperan lluvias muy fuertes en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, que podrían superar los 75 milímetros en algunas zonas.

Dichas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que aumenta el riesgo de deslaves en áreas montañosas, inundaciones en zonas urbanas y reducción de la visibilidad en carreteras.

uD83EuDD14 ¿Realmente sabes qué es un #CiclónTropical? La respuesta del #SMNmx te sorprenderá.



Quédate con nosotros en #CuestiónDelTiempo uD83DuDE2F pic.twitter.com/XC98SV27Xr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2025

Posible trayectoria del ciclón

La trayectoria estimada por el SMN prevé que 'Narda' alcance la categoría de huracán durante este mismo martes, cuando se ubique a más de 500 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Para el miércoles 24, el sistema podría intensificarse hasta huracán categoría 2, manteniéndose mar adentro pero con efectos indirectos en el litoral del Pacífico mexicano. Hacia el jueves 25, el ciclón estaría a casi mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, todavía con fuerza de categoría 2. Posteriormente, entre el 27 y el 28 de septiembre, se espera que disminuya gradualmente su intensidad mientras se aleja de costas nacionales.

Las autoridades de Protección Civil y el SMN recomiéndan a los habitantes de las zonas afectadas mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones locales para reducir riesgos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)