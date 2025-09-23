Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 23 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 23 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 7:30 horas, en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, marcharán integrantes de la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal desde el Ángel de la Independencia, Palacio de Bellas Artes, Mercado No. 901 Nuevo San Lázaro, Mercado No. 203 Emiliano Carranza, Mercado No. 107 Sonora, Mercado de Peces y Mascotas Alfredo Robles Domínguez, y tendrá como destino el Edificio de Gobierno. Marcha ¡Regulación Sí, Prohibición No!, para exigir poder colaborar activamente con los responsables políticos del gobierno en la toma de decisiones sobre cómo respetar a los animales.

Más tarde, alrededor de las 13:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, Tlacuaches Encauchados del Sur se reunirán en Islas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo es realizar la Marcha Inter–Bachillerato UNAM para exigir paz y el cese a la violencia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. No se descarta que se desplacen rumbo al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, ubicado en Blvd. Catataras No. 3, Col. Jardines del Pedregal.

Tráfico en CDMX hoy 23 de septiembre

En cuanto a concentraciones, alrededor de las 05:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se verán miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) en el Zócalo capitalino. Denuncian la nula intervención del gobierno del estado de Oaxaca ante la agresión de grupos de choque contra estudiantes de escasos recursos y el despojo de sus albergues estudiantiles en Villas de Monte Albán y Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Tránsito lento en circulación al norte de Calz. de Tlalpan entre Avenida División del Norte y Anillo Periférico #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad

Alternativa: Av. División del Norte. pic.twitter.com/Q1ceGQJj5k — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 23, 2025

Finalmente, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrará personal de la Unión de Trabajadores Agrícolas en el Monumento a la Revolución. Realizarán una Jornada de Lucha Contra la Exclusión del Campo en Materia de Vivienda Digna y Decorosa, en la que la dirigencia de la organización propondrá las acciones a seguir para ser atendidos por las titulares del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui