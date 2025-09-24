Desmienten supuesto robo a Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán; todo fue un malentendido

Ciudad de México.- Este miércoles 24 de septiembre de 2025 comenzó a circular la información de que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, había sido víctima de la delincuencia, luego de que se reportara un robo en su casa ubicada en Tepoztlán, Morelos. El hecho se originó a partir de una publicación que el funcionario realizó la noche del martes a través de su perfil en X (antes Twitter).

"Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien", escribió Fernández Noroña. Sin embargo, un par de horas después, el secretario de Seguridad Pública en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aclaró la situación durante una rueda de prensa, señalando que la vivienda donde ingresaron los ladrones, en el barrio de Santo Domingo, en realidad pertenece a su vecina Gisela 'N'.

De acuerdo con Urrutia Lozano, los responsables escalaron una barranca, procedieron a abrir una ventana y, una vez dentro de la vivienda, se llevaron siete chamarras. Además, dejaron varios cajones abiertos, lo que hizo suponer al extitular de la Junta de Gobierno de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos que podrían haber estado buscando documentación o papelería.

Aclara la situación

Fernández Noroña respondió a estas declaraciones a través de la plataforma del empresario Elon Musk, aclarando que en ningún momento hizo alusión a que su domicilio había sido robado: "Robaron 'La Casa del Silencio', esta tiene dos inmuebles. Entraron a la casa de la dueña de ambos inmuebles. Lo dije desde un inicio", recalcó, adjuntando en el post la captura de su texto original.

Aclara el titular de la @sspc_morelos Miguel Ángel Urrutia que NO fue robada la casa del senador @fernandeznorona como el lo denunció, sino de una vecina del barrio a quien le sustrajeron 7 CHAMARRAS . A la espera de la denuncia ante la @Fiscalia_Mor pic.twitter.com/Iol1sBNRsl — Monydelsol (@monydelsol) September 24, 2025

Finalmente, se informó que anoche el gabinete nacional atendió el caso, e incluso se abordó durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos. Por su parte, la víctima, Gisela, colaboró con las autoridades para facilitar la captura de los responsables. Nuestro medio de comunicación continuará al pendiente de cualquier nuevo dato que surja conforme avancen las investigaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui