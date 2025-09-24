Detienen a 38 integrantes de La Luz del Mundo con armas: Esta y más noticias en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte al tanto de lo que ocurre a nivel nacional, sin ocupar mucho tiempo, el resumen Tribuna Top 3 México es tu mejor opción, ya que aquí encontrarás las tres noticias más relevantes sobre los hechos que están marcando la agenda a nivel nacional. En la edición de este miércoles 24 de septiembre, entérate de los detalles sobre la detención de 38 presuntos miembros de la iglesia La Luz de Mundo.

Sheinbaum pedirá investigación sobre el caso Paloma Nicole

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación atender el caso de Paloma Nicole, una menor de 14 años que falleció tras realizarse una cirugía estética en Durango; su padre ha acusado que se trató de una negligencia médica y que él no autorizó que su hija se realizara este procedimiento.

Salinas Pliego pagó fianza en EU para evitar detención

El empresario Ricardo Salinas Pliego pagó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido en ese país por una deuda relacionada con la venta de uno de sus negocios a la compañía estadounidense AT&T.



Detienen a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó la detención de 38 personas de origen mexicano, quienes presuntamente son integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder Naasón Joaquín García se encuentra enfrentando la justicia en EU. Reportes afirman que los miembros del grupo religioso estaba en posesión de varias armas de fuego, así como armas blancas y equipo táctico.

