Gusano barrenador en Nuevo León no frena exportaciones de ganado a EU: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles que el Gobierno Federal ya evalúa acciones adicionales tras la detección de un caso de gusano barrenador en ganado del estado de Nuevo León. Si bien el hallazgo generó inquietud entre productores pecuarios y autoridades, la mandataria aseguró que Estados Unidos (EU) no ha notificado cambios respecto al acuerdo para la reapertura de la frontera a las exportaciones de ganado.

Sheinbaum detalló que en cuanto se confirmó el caso, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) activó los protocolos correspondientes para evitar una propagación mayor de la plaga. Subrayó que muy pronto se anunciarán medidas complementarias que refuercen la vigilancia sanitaria en las zonas de riesgo, además de un plan para reforzar la inspección del ganado antes de su traslado.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que el contagio fue detectado en un animal con una lesión ubicada cerca del arete de trazabilidad, lo que dificultó su identificación temprana. Fue durante el transporte cuando se confirmó la presencia del gusano barrenador, situación que llevó a las autoridades a implementar de inmediato las medidas habituales y a diseñar nuevas estrategias para minimizar riesgos.

En relación con la cooperación internacional, la mandataria informó que un equipo técnico de alrededor de 200 especialistas de Estados Unidos visitó México con el propósito de revisar los mecanismos de inspección aplicados en el país. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna disposición por parte de las autoridades estadounidenses que modifique la situación actual ni que retrase los acuerdos de exportación de ganado hacia ese país.

Respecto a la solicitud de algunos ganaderos de implementar una regionalización (es decir, restringir el movimiento de animales hacia el norte del país para contener la propagación), la presidenta indicó que la propuesta está siendo evaluada junto con las medidas adicionales en análisis por la Secretaría de Agricultura.

Ell panorama sanitario nacional muestra que además del caso confirmado en Nuevo León, se han registrado 41 casos de miasis en humanos a nivel nacional, de los cuales 36 corresponden al estado de Chiapas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'