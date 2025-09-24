Hugo Aguilar anuncia que reducirá a sus asesores; de 103 quedarán 84 para octubre en la SCJN

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicó por qué el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con un número mayor de asesores en comparación con sus anteriores. La diferencia, dijo el tribunal, está en que Aguilar Ortiz no sólo tiene funciones de representación, sino también jurisdiccionales.

En una tarjeta informativa, la nueva Corte señaló que "con el compromiso de garantizar una justicia real, transparente y cercana a la ciudadanía, la Presidencia de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del presidente Hugo Aguilar Ortiz reafirma la necesidad de consolidar a este Alto Tribunal como un referente de objetividad y eficacia en todos los ámbitos de su competencia. Para ello, se han puesto en marcha medidas orientadas a resolver con agilidad los asuntos de trascendencia social".

Tarjeta Informativa | La #NuevaSCJN hace pública la siguiente declaración: pic.twitter.com/2lkTPke6WO — Suprema Corte (@SCJN) September 23, 2025

El Alto Tribunal indicó "desde el inicio de su gestión estableció que, a diferencia de las presidencias anteriores, la suya tendría también un carácter jurisdiccional. En consecuencia, le resultarán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno", es decir, que presentará proyectos de sentencia ante el Pleno.

Adicionalmente, la Presidencia mantiene activa una Coordinación de Dictaminación, encargada de revisar los proyectos elaborados por las y los ministros. El área está conformada por:

Un coordinador.

12 secretarios de estudio y cuenta.

5 secretarios auxiliares.

Un examinador.

15 personas de apoyo operativo.

Hugo Aguilar en la nueva SCJN/Créditos: Internet

De manera adicional, el equipo de Presidencia que se dispone para la realización de las tareas correspondientes, permanece de 10 personas, incluido el propio ministro presidente. Informó que "entre las nuevas medidas adoptadas, destaca una reducción del personal de seguridad adscrito a la Presidencia, el incremento en la frecuencia y duración de las sesiones del Pleno, que ahora se realizan cuatro días a la semana; así como, llevar a cabo sesiones en distintas regiones del país".

Manifestó que “la Presidencia de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación brindará atención prioritaria y personalizada a grupos en situación de vulnerabilidad, ejemplo de ello, son los encuentros realizados en los últimos días”. Además, la institución subrayó que se redujo el número de elementos de seguridad asignados al ministro presidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui