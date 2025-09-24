Huracán 'Narda' es categoría 2 HOY 24 de septiembre: Pronóstico, trayectoria y efectos en México

Ciudad de México.- El huracán 'Narda', actualmente de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, continúa desplazándose en el Océano Pacífico con dirección al oeste y mantiene activa su influencia en el clima de varias entidades del occidente del país. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el sistema conserva su fuerza, generando lluvias de intensidad variable, rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

¿Cuál es el trayecto del huracán 'Narda' HOY?

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se localizaba aproximadamente a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 870 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 'Narda' registra vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 205 kilómetros por hora, mientras se desplaza hacia el oeste a una velocidad promedio de 20 kilómetros por hora.

Su presión central mínima se mantiene en 970 hPa, lo que confirma su intensidad como ciclón de categoría 2. Los desprendimientos nubosos asociados a este sistema provocarán durante la jornada lluvias muy fuertes e incluso puntuales intensas en regiones del occidente de Jalisco, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros (mm). De igual manera, se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y Michoacán.

Estas lluvias podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. El organismo advierte que las condiciones de inestabilidad generadas por el ciclón pueden ocasionar reducción en la visibilidad, encharcamientos, deslaves, inundaciones urbanas y el incremento en ríos y arroyos. También se pronostica viento sostenido de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, además de oleaje que alcanzaría entre 2.5 y 3.5 metros de altura.

Ante esta situación, se recomienda a la navegación marítima y a la población en general extremar precauciones y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil.

El pronóstico de trayectoria señala que 'Narda' mantendrá una evolución dinámica en los próximos días. Para la tarde de este miércoles se prevé que conserve la categoría 2, localizándose a 895 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Sin embargo, durante la madrugada del jueves descenderá a categoría 1, situándose a 980 kilómetros al sur-suroeste de este mismo punto. Posteriormente, entre la noche del jueves y la mañana del viernes, se prevé que retome fuerza y vuelva a alcanzar la categoría 2, ubicándose a más de mil 200 kilómetros al suroeste de Baja California Sur.

Según los modelos de pronóstico, 'Narda' podría intensificarse a categoría 3 en las primeras horas del sábado 27 de septiembre, con vientos máximos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. Para entonces, el sistema se localizaría a unos mil 395 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. No obstante, hacia el domingo 28 comenzaría a perder fuerza nuevamente, degradándose a categoría 1 y finalmente a depresión post-tropical en el transcurso del lunes 29 de septiembre, cuando sus remanentes se ubiquen a más de mil 400 kilómetros al oeste de la península.

El SMN insiste en que, aunque el centro del huracán se mantiene distante de costas nacionales, los efectos indirectos ya se perciben en los estados del Pacífico central. Por ello, resulta esencial que habitantes de las regiones costeras de Jalisco, Colima y Michoacán sigan de manera puntual los avisos oficiales y las recomendaciones emitidas por las autoridades estatales y municipales de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas adversas podrían prolongarse durante las próximas 48 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)