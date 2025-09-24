¿Quién es el empresario mexicano que compró el 25% de Banamex? Está ligado a Televisa

Ciudad de México.- El sector financiero en México ha tenido una interesante jornada, pues un empresario mexicano ligado a Televisa ha comprado el 25 por ciento de las acciones de Banamex a Citigroup. La operación fue valuada en 42 mil millones de pesos (aproximadamente 2.3 mil millones de dólares), equivalente a cerca de 520 millones de acciones. Aquí te contamos de quién se trata, pues los reportes indican que es el octavo hombre más rico de México.

La transacción fue anunciada este miércoles 24 de septiembre por Citigroup y está sujeta a aprobaciones regulatorias, con cierre esperado en la segunda mitad de 2026; sin embargo, el empresario ya dio sus primeras declaraciones. Se trata de Fernando Chico Pardo, quien es fundador y presidente de Promecap, firma de inversión privada que se ha consolidado como una de las más importantes en México.

El pasado martes 23 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue notificada de la compra durante una videoconferencia con Chico Pardo, la CEO de Citigroup, Jane Fraser, y el director internacional de Citigroup, Ernesto Torres Cantú. La adquisición podría considerarse como un giro estratégico en el proceso de desinversión de Citi, que desde enero de 2022 había anunciado su intención de vender Banamex como parte de una reestructuración global para enfocarse en banca institucional.

"Fernando Chico Pardo":

Porque compró a Citi el 25% de participación en Banamex pic.twitter.com/Sdvnw9lFyD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 24, 2025

¿Quién es Fernando Chico Pardo, ligado a Televisa?

Como ya se mencionó, es un empresario que tiene más de cuatro décadas de experiencia en los grandes corporativos. Chico Pardo ha ocupado cargos de alta dirección en firmas internacionales. Ha formado parte de los consejos de administración de compañías como Cemex, Aeroméxico y Televisa; esto lo hace uno de los empresarios más influyentes de México.

Según Forbes, abril de 2025, el patrimonio estimado de Fernando Chico Pardo es de tres mil 500 millones de dólares. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y con un MBA de la Kellogg School of Management de Northwestern University. Inició su carrera en Wall Street antes de fundar en 1992 la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil.

Sobre la adquisición de la empresa señaló: "Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural".

Respecto a lo que pasará con Banamex, se sabe que la presidencia ejecutiva seguirá a cargo de Manuel Romo, quien ha liderado la transición desde 2022. Sin embargo, se espera que Chico Pardo tenga influencia directa en decisiones estratégicas, especialmente en banca patrimonial, inversión y expansión digital.

uD83DuDEA8#ALMOMENTO Citi acuerda vender 25% de Grupo Financiero Banamex a Fernando Chico Pardo.



“En Banamex estamos entusiasmados con la relación que se inicia”, señalaron los directivos. La operación está sujeta a autorizaciones regulatorias y se espera cerrar en 2026. pic.twitter.com/DEFtFArbpz — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México