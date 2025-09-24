Roban millonaria casa del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán; expone denuncia en redes

Ciudad de México.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció el robo de su casa en Tepoztlán, Morelos, la madrugada de este 24 de septiembre, un hecho que calificó como "grave y extrañísimo". El robo, reportado por Noroña tras regresar a la Ciudad de México desde Chihuahua, no incluyó detalles sobre los objetos sustraídos ni la presencia de personas en la vivienda, aunque confirmó que su pareja, Emma Ocampo está a salvo.

"Emma está bien", declaró Noroña en referencia a su pareja, Emma Ocampo, sin especificar si ella estuvo en la casa al momento del robo. Además del robo, el expresidente del Senado reportó el robo de la vivienda donde vive la mujer que le vendió su casa en Tepoztlán con valor de 12 millones de pesos, que según él, está pagando a crédito.

Entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 24, 2025

La casa de Gerardo Fernández Noroña fue motivo de polémica desde el mes pasado, luego de que se reportara que su valor es de 12 millones de pesos, esto a pesar de que el legislador de la 4T la había presumido desde hace años. Noroña explicó múltiples ocasiones que no tiene por qué ser austero, y que es una casa que está pagando con su dinero, lo que generó molestias no solo de la oposición, sino dentro del partido y con ciudadanos.

A pesar de que la polémica 'se enfrió', Noroña nunca explicó la procedencia de los recursos ni el crédito con el cual compró esa casa, ya que, de acuerdo con expertos, se necesita de un ingreso mínimo de 185 mil pesos para tener una vivienda como la de Noroña en Tepoztlán.

"Yo hice mi declaración, que es pública. Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube yo estoy pagando mi crédito, una casa que compré a crédito. Llevo ahí viviendo, ya es el quinto año, he rentado cuatro", expresó.

La propiedad se encuentra en tierras comunales protegidas por una resolución presidencial de 1929, lo que implica que no puede ser objeto de compraventa ni hipoteca. El predio, adquirido en noviembre de 2024, ha generado rechazo entre los comuneros, quienes el 29 de agosto de 2025 protestaron frente a la propiedad exigiendo su restitución al pueblo. Los manifestantes denunciaron que la compra viola las normas agrarias, ya que las tierras comunales son "imprescriptibles e inembargables".

Fuente: Tribuna del Yaqui