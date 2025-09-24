Sheinbaum señala que ataque a camioneta con la nieta de Rocha Moya "pudo ser por robo de vehículo"

Culiacán Sinaloa.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este miércoles sobre el ataque armado ocurrido en Culiacán en el que fueron agredidos escoltas que viajaban en una camioneta junto a la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria informó que la principal línea de investigación apunta a un intento de robo de vehículo, aunque aclaró que todas las hipótesis permanecen abiertas.

El ataque se registró el martes 23 de septiembre alrededor de las 13:50 horas, cuando la Jeep Cherokee en la que viajaban los escoltas fue interceptada y atacada a balazos por sujetos armados. En el hecho también resultó dañado un autobús de pasajeros que recibió impactos de proyectil.

Atacan camioneta de la hija del gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán/Créditos: Internet

"Ya estaban aquí (los integrantes del gabinete) cuando ocurrió esta lamentabilísima agresión. Se está investigando cuál fue la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo", declaró Sheinbaum.

El propio gobernador Rubén Rocha Moya confirmó en redes sociales que su nieta sí viajaba en la camioneta junto a los escoltas estatales, aunque destacó que resultó ilesa tras la agresión. "Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa", escribió el mandatario.

El saldo oficial fue de dos elementos heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Culiacán donde reciben atención médica. El agente herido, identificado como José N está asignado como escolta de la hija del gobernador y presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Eneyda Rocha Ruiz; en estado, crítico, fue llevado a un hospital privado, donde se le sometió a una intervención quirúrgica.

Un autobús de pasajeros de la empresa Omnibus de México Plus que circulaba en la zona resultó con los vidrios rotos por los impactos de bala; no hubo personas heridas. Tras la agresión, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron en la zona para asegurar el área, restablecer el orden y dar inicio a las investigaciones correspondientes. El de ayer es el segundo ataque armado contra guardaespaldas de Rubén Rocha.

Sheinbaum enfatizó que no se puede adelantar que el ataque estuviera dirigido contra la familia del gobernador, pero aseguró que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa cuenta con el respaldo del Gabinete de Seguridad federal para esclarecer el caso. "No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando la información", señaló.

La presidenta reiteró que el gobierno federal dará acompañamiento a las autoridades estatales y que no se descarta ninguna hipótesis hasta que concluyan las indagatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui