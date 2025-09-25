Ebrard anuncia inversión de 4.8 billones de dólares en centro de datos de IA en Querétaro

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, ha anunciado una inversión de Cloud HQ para México por 4.8 mil millones de dólares, para una "nueva economía que vamos a vivir en los próximos años" con Inteligencia Artificial (IA). Por lo tanto, Ebrard indicó que esta inversión es para tener un centro de datos con seis diferentes instalaciones. Informó que se trata de la construcción de la "carretera" para la Inteligencia Artificial.

"Esto va a construir como una carretera para todo lo que significa Inteligencia Artificial en México. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía", expuso. Indicó el secretario de Economía que se va a llevar a cabo desde este instante en los próximos años y la sede será en Querétaro. Destacó la ayuda del gobernador panista, Mauricio Kuri, y generará siete mil 200 empleos.

Anuncian inversión de 4.8 billones

Créditos: Internet

En la Mañanera de este 25 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta inversión es muy importante y da una "nueva ruta económica para México".

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el sector empresarial, tanto nacional como extranjero, no ha presentado preocupación por la Reforma al Poder Judicial. En la conferencia matutina, dijo que siguen llegando las inversiones a México, como la que se anunció este jueves por parte de CloudHQ de 4 mil 800 millones de dólares. "No hemos recibido realmente ya de la mayoría de los empresarios nacionales y de empresarios extranjeros alguna preocupación relacionada con la Reforma al Poder Judicial", recalcó.

Por otra parte, manifestó que nuestro país tiene un enorme potencial de bienestar y crecimiento, además de que hay un ambiente de confianza para invertir. "No vimos nada que tuviera que ver con el Poder Judicial, ¿no? una inversión que se anunció hace un momento. México tiene un potencial de crecimiento enorme y desarrollo, y hay mucha confianza en el país, de la inversión extranjera, en centros de datos, en industria manufacturera, en infraestructura, en varios temas", expresó Sheinbaum.

Según se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el proyecto, diseñado bajo estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo refrigeración sin agua y certificación LEED Oro/Plata, contempla una estrecha colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para garantizar la confiabilidad del suministro.

uD83DuDCBB Marcelo Ebrard anunció la inversión de 4.8 billones de dólares para un megacentro de datos en Querétaro, clave para la economía digital y la IA. El proyecto generará 7,200 empleos y será la “carretera” de la nueva era tecnológica en México. pic.twitter.com/Kr2ZGTNlGv — Mexiquense (@MexiquenseTV) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui