"Es inaceptable": EU acusa a México de no aplicar protocolos para prevenir plaga de gusano barrenador

Ciudad de México.- En recientes declaraciones, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó que México no ha cumplido con los protocolos adecuados para combatir la plaga del gusano barrenador, esto después de que en Nuevo León se detectara un caso. "Esto es inaceptable", mencionó.

La funcionaria de Estados Unidos atribuyó la reciente detección de gusano barrenador en Nuevo León al "fracaso de México" para frenar los movimientos y tender trampas para moscas destinadas a reducir las moscas de la plaga. "Desafortunadamente, descubrimos que México no ha implementado controles adecuados para el movimiento de ganado en las regiones infectadas y no está limpiando las trampas para moscas diariamente como lo prometió", aseveró Rollins.

Recordó tajantemente que la reapertura de la frontera al comercio de ganado depende totalmente del cumplimiento adecuado de los protocolos de vigilancia adecuados, los cuales fueron acordados entre las autoridades de ambos países. Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó un nuevo caso de gusano barrenador en el municipio de Sabinas Hidalgo en Nuevo León. Las autoridades de Agricultura de Estados Unidos consideran este hecho como la mayor amenaza al ganado y la industria de su país.

Hoy, @Senasica liberó 800 mil moscas estériles de gusano barrenador del ganado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, como parte de la estrategia preventiva para evitar la propagación del #GBG pic.twitter.com/Vhljfgxt7Q — Senasica (@SENASICA) September 25, 2025

Sheinbaum descarta que caso de gusano barrenador cambie acuerdo

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este caso de gusano barrenador en Nuevo León no cambia las negociaciones de la reapertura de frontera antes de noviembre. "Hasta ahorita no ha cambiado eso, no ha habido ninguna notificación por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que no tenga que ver, o sea, que cambie esta condición".

Sheinbaum Pardo dijo que la detención del gusano en Nuevo León ocurrió durante el transporte, ya que la larva estaba cerca del arete que se coloca a los animales. "Fue un ejemplar que no pudo ser detectado porque el inicio, entiendo, estaba cerca del arete que se les pone a los animales, y no pudo ser identificado previamente. Durante el transporte se realizó, se detectó de inmediato y se aplicaron las medidas que normalmente se toman en estos casos".

El Centro Nacional de Referencia en Parasitología Animal y Tecnología Analítica (CENAPA), dependiente de @SENASICA, se ha consolidado como el núcleo de detección y control del gusano barrenador del ganado en México. En los últimos meses, este laboratorio ha… pic.twitter.com/LwWHGO2PmQ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui