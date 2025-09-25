Familiares de los 43 normalistas queman camión, asesinan a agente en Guanajuato y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no te alcanza el tiempo para mantenerte al tanto de lo que ocurre en todo territorio nacional, TRIBUNA te presenta una buena opción para que estés informado sin ocupar tanto de tu tiempo. Se trata del resumen diario Tribuna Top 3 México, donde encontrarás las noticias más impactantes y relevantes que le están dando la vuelta a los medios nacionales. Hoy, conoce los detalles de la reciente protesta por la desaparición de los 43 normalistas.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Ficha Roja contra político y participante de La Luz del Mundo

El exregidor de Xalapa, Silem García Peña, es buscado a nivel internacional tras una orden de aprehensión emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York; lo acusan por ser parte de la red criminal vinculada a la iglesia La Luz del Mundo.

Asesinan a jefe regional de la Fiscalía General de Guanajuato

Se confirmó el asesinato de un jefe regional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Se trata de Juan Alberto Camarillo Zavala, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Tramitación Común. Un grupo armado emboscó al funcionario y le disparó en diversas ocasiones hasta privarlo de la vida.

Familiares de los 43 normalistas protestan en Campo Militar

En protesta por los 11 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, familiares y estudiantes derribaron una de las puertas de Campo Militar 1 este jueves en el Estado de México; horas más tarde un camión fue incendiado frente a elementos de seguridad que resguardaban el lugar.



Fuente: Tribuna del Yaqui