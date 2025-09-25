Familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa derriban puertas del Campo Militar 1; incendian camión en Naucalpan

Ciudad de México.- En protesta por los 11 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, familiares y estudiantes de Ayotzinapa derribaron una de las puertas del Campo Militar 1 este jueves en Naucalpan, Estado de México. Cerca de las 13:00 horas, un camión fue impactado contra la reja de acceso y después fue incendiado frente a los elementos de seguridad que resguardaban el lugar.

Horas antes comenzaron a llegar camiones con cientos de normalistas originarios de Guerrero. Primero tenían prevista una manifestación en la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México; sin embargo, cambiaron sus planes para protestar en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Luego de un breve mitin, normalistas utilizaron un camión para derribar la puerta 1, lanzaron cohetes y petardos y luego incendiaron el vehículo que quedó incrustado en el acceso principal del campo.

Familiares de los 43 incendian camión en protesta

La jornada denominada 'Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras' inició a las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Doctores de la Ciudad de México. En ese punto, madres y padres de los estudiantes desaparecidos ofrecieron un mitin donde denunciaron la falta de avances en la investigación y demandaron resultados concretos.

Posteriormente, un autobús con familiares se trasladó hacia el Campo Militar 1; detrás, una caravana de al menos 20 camiones se sumó al recorrido, transportando a los demás manifestantes. Alrededor de las 12:30 horas, la Avenida del Conscripto fue cerrada en ambos sentidos, justo a la altura del acceso principal al complejo militar.

Por lo tanto, en la zona se desplegó un operativo que incluyó policías de la Ciudad de México, elementos del Ejército y un grupo antimotines de la Guardia Nacional. Las autoridades colocaron vallas metálicas y alambres de púas en los accesos para impedir el ingreso de los manifestantes; fue en ese contexto cuando un camión impactó contra la reja y posteriormente fue incendiado.

Así mismo, durante la protesta los familiares y normalistas recordaron que su principal demanda es justicia y verdad en torno al paradero de los estudiantes. Sin embargo, entre los puntos señalados está el acceso sin restricciones a los archivos de la Sedena, avances de la investigación oficial y sanciones a los responsables de la desaparición en Iguala en 2014.

El 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero; por lo tanto, el caso sigue sin resolverse. Actualmente, las familias mantienen protestas constantes para presionar a las autoridades, pues consideran que aún no se ha esclarecido la participación de las fuerzas de seguridad, ni se ha alcanzado la justicia.

A 11 años del caso #Ayotzinapa, la dignidad sigue intacta.



