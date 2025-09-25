HURACÁN 'Narda' hoy jueves 25 de septiembre: Conoce los efectos en el clima de México

Ciudad de México.- La temporada de huracanes en el Pacífico continúa activa y mantiene la atención de las autoridades. Ahora, el huracán 'Narda', que se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se ha convertido en el fenómeno más vigilado por sus efectos en el clima del país. Aunque su centro se ubica lejos de las costas mexicanas, sus bandas nubosas y la interacción con otros sistemas meteorológicos siguen influyendo en regiones del sur y occidente.

Estos serán los efectos de 'Narda' para este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 03:00 horas de este jueves 25 de septiembre, el ciclón se localizaba a 960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 1,120 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Conoce los efectos del huracán 'Narda' para este jueves. Foto: Conagua

Presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste a 24 kilómetros por hora. Su presión central mínima es de 980 hPa, lo que mantiene la fuerza del sistema.

Durante la mañana de este 25 de septiembre, el huracán continuará generando oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Se espera que en el transcurso del día estas condiciones disminuyan gradualmente, aunque el riesgo para la navegación y las comunidades costeras se mantiene latente. En cuanto a lluvias, se pronostican acumulados muy fuertes con puntuales intensas en zonas del oeste de Jalisco, así como precipitaciones fuertes a muy fuertes en Colima y Michoacán. Estas condiciones podrían derivar en deslaves, encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En el centro del país, el clima también se verá influenciado de forma indirecta. La interacción del huracán con otros sistemas atmosféricos mantiene la presencia de nubosidad y lluvias intermitentes en estados como Guanajuato, Querétaro, Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX), con mayor intensidad por la tarde y noche. Aunque no se prevén efectos directos, sí se recomienda precaución ante las descargas eléctricas y posibles encharcamientos.

El pronóstico de trayectoria indica que Narda continuará su desplazamiento mar adentro. Para la tarde de este jueves, el centro del huracán se ubicará aproximadamente a mil 65 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, aún como categoría 1, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Se prevé que durante el viernes 26 intensifique su fuerza y alcance la categoría 2, antes de perder intensidad nuevamente en el transcurso del fin de semana y degradarse a tormenta tropical y posteriormente a ciclón post-tropical.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)