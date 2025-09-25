Primer Informe de Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX: Horario, cómo ver EN VIVO y detalles

Ciudad de México.- Si bien la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ya rindió su Primer Informe de Gobierno el pasado 1 de septiembre, la mandataria prepara un nuevo evento para rendir cuentas al pueblo mexicano: Se trata de un Informe de Actividades que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) a inicios del siguiente mes. Aquí todos los detalles.

En este Primer Informe Masivo en el Zócalo, la jefa del Ejecutivo Federal presentará un balance general de su primer año de gestión y los logros alcanzados en distintos rubros. Este evento busca cerrar la gira nacional 'La Transformación Avanza', que ha llevado a Sheinbaum a recorrer los 32 estados del país para mostrar de primera mano los avances de su administración. ¡Aquí más detalles!

Aquí todos los detalles sobre el Informe de Sheinbaum. Foto: Internet

¿Cuándo y dónde será el Informe Masivo de Sheinbaum en el Zócalo?

El cierre de la gira nacional tendrá lugar el domingo 5 de octubre de 2025 en el Zócalo capitalino. En su intervención, la presidenta ofrecerá un mensaje público sobre los logros alcanzados durante su primer año en el poder, así como los avances de los programas implementados en su administración.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han confirmado detalles adicionales sobre la logística del evento ni sobre la participación de personalidades o artistas invitados.

Horario y cómo ver en vivo

Aunque la hora exacta del evento no ha sido confirmada, se estima que podría comenzar alrededor de las 11:00 horas. Por otra parte, para seguir el Informe de Actividades de Claudia Sheinbaum, los ciudadanos podrán acceder a la transmisión en los canales oficiales del Gobierno de México. Además, TRIBUNA ofrecerá cobertura minuto a minuto para quienes deseen mantenerse informados en tiempo real sobre los anuncios y presentaciones durante el evento.

Es importante destacar que, a pesar de la magnitud del evento en el Zócalo, el 5 de octubre no será un día feriado ni habrá suspensión de actividades laborales o escolares, por lo que las labores habituales continuarán de manera regular.

Esto presumió Sheinbaum en su Primer Informe

Durante su Primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum destacó avances significativos en programas sociales, economía y bienestar. Entre los resultados más relevantes se incluyen la reducción de la pobreza, con 13.5 millones de personas que han salido de esta condición, y un incremento del 135 por ciento en términos reales del salario mínimo entre 2018 y 2025. La administración federal tiene como meta que para 2030 el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas.

Y tú, ¿esperas de este nuevo Informe?

Fuente: Tribuna del Yaqui