Adán Augusto López rechaza acusaciones: Niega ocultar ingresos millonarios o "trato con empresas fantasma"

Ciudad de México.- El senador de Morena Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, rechazó este viernes haber ocultado ingresos en sus declaraciones patrimoniales presentadas entre 2023 y 2024. Según este reportaje, el exsecretario de Gobernación y actual senador recibió 79 millones de pesos de empresas privadas entre 2023 y 2024, ingresos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público.

"Yo nunca he escondido mis ingresos", afirmó durante una conferencia de prensa en respuesta a una investigación publicada ayer por los periodistas Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa. Documentos fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) muestran que López Hernández recibió pagos millonarios por "supuestos servicios profesionales" mientras era precandidato presidencial y coordinación de campaña.

Adán Augusto López niega haber ocultado millonarios ingresos

Las transferencias vinieron de una red de compañías, entre las que se encuentra GH Servicios Empresariales, la cual fue señalada como 'empresa fantasma' y que compartió correo electrónico con Adán Augusto y su hermano, según lo revelado por los periodistas.

"La información que presentaron el día de ayer es a todas luces falsa", atajó el tabasqueño y compartió documentos del SAT en el que muestra el pago de impuestos por su actividad profesional-empresarial y que, según él, coincide con lo que reportó en su declaración de ingresos.

Adán Augusto López (@adan_augusto) dio una conferencia tras el reportaje de N+ que reveló 79 millones de pesos no registrados en su declaración patrimonial. Aseguró que su fortuna proviene de servicios profesionales y de una herencia, y agregó: “Pretenden socavar el movimiento de… pic.twitter.com/x1wuVywRUa — Emeequis (@emeequis) September 26, 2025

Sobre las transferencias de la aparente 'empresa fantasma', el senador dijo que, si bien la empresa pudo haber tenido un contratiempo fiscal, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el 19 de julio de 2018 una sentencia favorable en el que le restablecieron el uso de sello digital, por lo que negó haber sido beneficiado de una compañía irregular. "Aunado a esto, esto es un tema que no corresponde al prestador de servicio en ningún caso. No es ningún delito si la situación que señalan existía", añadió Adán Augusto López.

El reportaje también menciona que la empresa Operadora Turística Rabatte entregó 11.5 millones de pesos a López Hernández en diciembre de 2023. Esta compañía además fue contratista del gobierno de Tabasco cuando él era gobernador (1 de enero de 2019-26 de agosto de 2021). Frente a esto, López Hernández negó que hubiera algún conflicto de interés por las transferencias, pese a que su gobierno entregó contratos públicos. "No actué de forma dolosa", añadió.

#Nacional | El senador morenista, Adán Augusto, señaló que no es su responsabilidad si Hernán Bermúdez “vino a descomponerse” cuando era secretario de Seguridad en Tabasco, pues reitera que no tenía “ningún indicio” de que él fuera un criminal uD83DuDDE3?? pic.twitter.com/pUiR1WVvM4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui