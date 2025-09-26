Adán Augusto niega haber ocultado 79mdp, abandonan osa parda en NL y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, en las últimas horas las noticias a nivel nacional se han movido mucho, por lo cual resulta complicado mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en México. Si tú buscas una forma de estar informado pero sin perder mucho tiempo, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 México. En el resumen de hoy encontrarás los detalles sobre la investigación que N+ realizó al patrimonio de Adán Augusto.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

DEA busca a hijo del 'Mayo' Zambada

La Administración de Control de Drogas (DEA) emitió un alerta en contra de Ismael Zambada-Sicairos, hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada, quien es buscado por conspiración para distribuir sustancias controladas. Tras el arresto de su padre, él lidera el grupo criminal conocido como 'La Mayiza'.

Denuncian abandono de osa parda en zoológico de Nuevo León

Activistas denunciaron el abandono de una osa parda de dos años en el zoológico La Pastora, en Nuevo León, luego de difundirse un video donde el ejemplar aparece en condiciones críticas: Con debilidad extrema, sarna avanzada y signos de desnutrición.

Adán Augusto niega ocultar ingresos millonarios

El senador de Morena, Adán Augusto López, rechazó haber ocultado ingresos en sus declaraciones patrimoniales presentadas entre 2023 y 2024, tal y como se filtró en una reciente investigación realizada por periodistas de N+; según información filtrada, el morenista recibió 79 millones de pesos, ingresos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.

Fuente: Tribuna del Yaqui