Comisión de Diputados aprueba dictamen para restringir bebidas energéticas a menores de edad

Ciudad de México.- La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que buscaba prohibir la venta y el suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años en México. La propuesta, impulsada por legisladores de Morena y PVEM, plantea sanciones económicas de hasta dos mil UMA para quienes incumplan la medida.

Con 20 votos a favor, la comisión presidida por Pedro Mario Zenteno Santaella (Morena) avaló el dictamen que modifica la Ley General de Salud, adicionando la fracción II Bis al artículo 215, el artículo 216 Ter y reformando el artículo 419. La iniciativa fue presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila (Morena) y José Luis Fernández Martínez (PVEM), quienes argumentaron que el consumo de bebidas energéticas representa un riesgo creciente para la salud pública, en especial entre adolescentes.

¿Qué son las bebidas energéticas según el dictamen?

El documento define a las bebidas energéticas como aquellas no alcohólicas que contienen mezclas de cafeína, taurina, glucoronolactona, tiamina u otras sustancias con efectos estimulantes similares. De acuerdo con el texto, su consumo en México ha presentado un crecimiento exponencial, sobre todo entre jóvenes de 15 a 18 años, quienes conforman el principal grupo consumidor diario.

El dictamen señala que el aumento de consumo está relacionado con problemas de salud como:

Obesidad infantil.

Diabetes tipo 2.

Trastornos del sueño.

Afecciones cardiovasculares, metabólicas y psicológicas.

Además cita la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha advertido sobre los riesgos del exceso de cafeína y azúcares, recomendando limitar su ingesta a menores de edad. Por otra parte, el diputado Ricardo Monreal afirmó que está demostrado clínicamente el impacto negativo de estas bebidas, sobre todo cuando se mezclan con alcohol. "Se establecen sanciones económicas para quienes violen la prohibición. Les he pedido a los legisladores resistir cualquier presión de empresas fabricantes y comercializadoras", advirtió.

Con la aprobación en comisión, el dictamen deberá ser discutido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, y posteriormente en el Senado. De avalarse, México se sumaría a los países que ya han impuesto restricciones a la venta de bebidas energéticas a menores de edad.

