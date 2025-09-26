Denuncian abandono de osa parda en zoológico 'La Pastora' en Nuevo León; exigen a Profepa intervenir

Nuevo León.- Activistas y usuarios en redes sociales denunciaron el presunto abandono de una osa parda de dos años en el zoológico 'La Pastora', en Nuevo León, luego de difundirse imágenes y videos donde el ejemplar aparece en condiciones críticas: Con debilidad extrema, sarna avanzada, y signos de desnutrición.

De acuerdo con los denunciantes, la oezna llegó al recinto hace años con problemas de salud, pero aseguran que no ha recibido atención veterinaria adecuada desde entonces. En los videos se observa que la infección en la piel le impide mantenerse en pie, situación que ha generado indignación entre organizaciones defensoras de animales y usuarios de internet.

Zoológico La Pastora en Nuevo León/Créditos: Internet

Ante las denuncias, diversas organizaciones solicitaron la intervención inmediata de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para evaluar el estado de salud del ejemplar y deslindar responsabilidades sobre el zoológico 'La Pastora'. Además, exigieron transparentar los protocolos de atención veterinaria dentro del recinto y garantizar el bienestar de todos los animales en cautiverio, no solo de la osa parda denunciada.

En México, la especie nativa es el oso negro (Ursus americanus), que habita principalmente en estados del norte como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango. Su presencia en libertad es fundamental para el equilibrio ecológico de la Sierra Madre Oriental, especialmente en municipios como Santiago, Galeana y Rayones.

uD83DuDC3BuD83DuDD25 Indignación en NL

Un video exhibe a una osa en presunto abandono dentro del Zoológico La Pastora. Activistas y usuarios exigen acción inmediata uD83DuDEA8



El zoológico no tardó en emitir su respuesta: https://t.co/5KMdjldor2#NuevoLeón #LaPastora #BienestarAnimal #Zoológico pic.twitter.com/evCbgZRank — Distrito Regio (@distritoregio) September 25, 2025

Sin embargo, cuando se mantienen osos en cautiverio, como el caso del zoológico 'La Pastora', se requieren condiciones específicas de espacio, alimentación y atención médica que simulen su entorno natural. De no ser así, los ejemplares pueden desarrollar enfermedades, estrés crónico y deterioro físico, tal como evidencian las imágenes de la osa parda abandonada.

La denuncia ha despertado un debate sobre el papel de los zoológicos en México y la necesidad de fortalecer la supervisión de la Profepa para garantizar que los animales reciban cuidados dignos. Mientras tanto, la sociedad civil y activistas continúan presionando para que se brinde atención inmediata a la osa parda y se revisen las condiciones de todos los ejemplares en el zoológico 'La Pastora'.

#ACTUALIZACIÓN |uD83DuDC3BuD83DuDD34 Tras la denuncia sobre el abandono y presunto maltrato de la osa en el Zoológico La Pastora, lanzaron un nuevo comunicado compartiendo la visita de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, Parques y Vida Silvestres y la PROFEPA. pic.twitter.com/aOEBgCqbSX — uD835uDC04uD835uDC0B uD835uDC08uD835uDC0DuD835uDC05uD835uDC0EuD835uDC11uD835uDC0CuD835uDC00uD835uDC03uD835uDC0EuD835uDC11 (@informador) September 26, 2025

