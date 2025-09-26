Hoy No Circula VIERNES 26 de septiembre de 2025: ¿Hay Contingencia Ambiental HOY?

Ciudad de México.- ¿Este viernes 26 de septiembre de 2025 se activó la Contingencia Ambiental en el Valle de México? Si la respuesta es afirmativa y tienes planeado movilizarte en automóvil, es muy importante que te informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos las medidas que se aplican esta jornada.

Programa Hoy No Circula para este viernes

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este viernes 26 de septiembre de 2025 no se han detectado altos niveles de ozono ni de contaminación en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Estado de México (Edomex), por lo que no hay Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula.

Consulta el programa Hoy No Circula de este viernes. Foto: CAMe

Lo anterior significa que este día solo no transitan los automóviles que cuentan con la terminación de placas 9 y 0, el engomado color azul, y el holograma de verificación 1 y 2, según el programa Hoy No Circula.

¿Cuáles son los carros exentos del programa?

Los automóviles exentos del Hoy No Circula todos los días que se aplica el programa (excepto cuando se activa el Doble Hoy No Circula) son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos. De igual forma, pueden circulan sin complicaciones los carros de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública o los que son se personal de Salud.

En estos estados se aplica el Hoy No Circula

Cabe señalar que las restricciones funcionan de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el Centro del país y está integrada por todas las alcaldías de la CDMX, 18 municipios del Edomex, y las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En el caso del Edomex, las restricciones de circulación se aplican sólo en 18 municipios.

Aquí la lista, para que lo tomes en cuenta y oficiales de Tránsito no te detengan y te multen:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Recuerda que el programa permanece activo desde las 05:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, hasta las 22:00 de la noche. Si no respetas las restricciones de circulación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa, la cual podría dañar tu economía. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)