México, junto con 30 países, coordina para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Ciudad de México.- El Grupo de La Haya, una coalición internacional liderada por Colombia y Sudáfrica que busca impulsar sanciones contra Israel por la devastación de la Franja de Gaza, reunió a otros 32 Estados de todo el mundo para coordinar un plan de acción conjunto que "ponga fin a la impunidad" del Estado hebreo.

El total de 34 países presentó medidas legales, diplomáticas y económicas para consolidar "la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas", según dijo el Grupo de La Haya en un comunicado.

Este evento de carácter ministerial se celebró en Nueva York de forma paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde al mismo tiempo intervenía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y congregó a representantes de Turquía, España, Catar, Brasil, Chile, Indonesia, Jordania, Irlanda, México, Noruega o Arabia Saudí, entre otros.

Entre las propuestas, destacaron prohibir las exportaciones e importaciones de uso militar a Israel; rechazar que envíos de armamento procedente de terceros países hagan escala en sus puertos; revisar contratos públicos para evitar financiar instituciones que apoyen "la ocupación"; exigir que acabe "la impunidad" ante la Corte Internacional de Justicia; o imponer un embargo energético a Israel.

El Grupo de La Haya recalcó también que estas propuestas no deben ser opcionales, sino "vinculantes en virtud de la Convención sobre el Genocidio, las opiniones consultivas de la Corte Penal Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas".

Por su parte, el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, estuvo presente en la reunión e indicó que ésta puede suponer un "punto de inflexión" para que llegue la "rendición de cuentas" de Israel como "paso previo y fundamental para hacer justicia" con el pueblo palestino.

Fuente: Tribuna del Yaqui