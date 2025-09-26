Sheinbaum firme: Rechaza mesas de diálogo con Salinas Pliego ante adeudos millonarios

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego para instalar una mesa de negociación respecto a los adeudos fiscales que tiene su grupo empresarial en México. La mandataria, firme, descartó que el tema pueda resolverse mediante acuerdos fuera de la Ley.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes 26 de septiembre en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que Grupo Salinas, al igual que cualquier otro contribuyente, cuenta con los mismos derechos y obligaciones que establece el marco legal en materia tributaria. Explicó que su Gobierno mantiene una postura abierta al diálogo, pero aclaró que no se permitirá ningún tipo de arreglo que se aparte de lo que marca la Constitución y el Código Fiscal.

Sheinbaum enfatizó que no se trata de un asunto personal, sino de un tema de legalidad. Recordó que al asumir la presidencia juró respetar y hacer respetar la Constitución, y que el pago de impuestos es un deber que no está sujeto a pactos informales ni a decisiones discrecionales.

La presidenta reiteró que las puertas del SAT siempre estarán abiertas para cualquier contribuyente que busque resolver su situación conforme a derecho.

Ricardo Salinas busca mesa de diálogo por adeudos

La postura de la mandataria se dio luego de que Salinas Pliego publicara en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que proponía a la Presidenta una "mesa de diálogo responsable" para discutir los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismos que ascienden, según cifras oficiales, a 74 mil millones de pesos por impuestos, recargos y multas acumuladas.

En su publicación, el empresario sostuvo que la apertura al diálogo podría generar "soluciones justas" para determinar lo que su grupo debe pagar, sin más ni menos de lo que establece la ley. Además, aseguró que mantiene profundas diferencias con la mandataria, aunque consideró que en democracia es válido sostener posturas contrarias. También señaló que tanto el actual como el anterior Gobierno han dedicado demasiado tiempo a atacarlo públicamente.

Hasta ahora, el empresario no ha emitido una opinión sobre las nuevas declaraciones de Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'