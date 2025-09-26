Temporada de huracanes 2025: Efectos del ciclón 'Narda' HOY 26 de septiembre en México

Ciudad de México.- Este viernes 26 de septiembre, el huracán 'Narda' se mantiene activo en el Océano Pacífico, conservando la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema mantiene un desplazamiento constante hacia el oeste, alejándose de costas mexicanas, no obstante, seguirá teniendo efectos leves en México. Aquí los detalles.

¿Cuáles serán los efectos de 'Narda' para este viernes?

A las 03:00 horas, tiempo local, el centro de 'Narda' se localizaba en la latitud 16.4 norte y longitud 120.7 oeste, a aproximadamente mil 340 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, según las autoridades meteorológicas. Presenta un movimiento hacia el oeste con dirección de 275 grados, avanzando a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

Conoce los efectos de 'Narda' para este viernes. Foto: Conagua

Sus vientos sostenidos alcanzan los 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185, mientras que su presión mínima central se mantiene en 980 hectopascales. De acuerdo con los reportes oficiales, el huracán no ocasionará lluvias en el país, aunque sí mantendrá condiciones marítimas adversas en la región mencionada.

El pronóstico establece que durante las próximas 24 horas persistirá un oleaje de entre dos y tres metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur, lo que representa un riesgo para la navegación y las actividades pesqueras. Por esta razón, se reitera el llamado a extremar precauciones y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y de las autoridades locales. El pronóstico de trayectoria indica que el fenómeno continuará fortaleciéndose en su desplazamiento.

Para este mismo día, alrededor de las 12:00 horas, 'Narda' podría intensificarse a huracán categoría 2 con vientos máximos de 160 kilómetros por hora y rachas de 195, ubicándose a mil 390 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Sin embargo, se espera que durante el fin de semana inicie un proceso de debilitamiento gradual.

Hacia las primeras horas del sábado 27 de septiembre, 'Narda' descendería nuevamente a categoría 1, situándose a más de mil 500 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro. Posteriormente, entre el domingo 28 y el lunes 29, se prevé su transición a tormenta tropical, con vientos sostenidos que oscilarían entre 95 y 110 kilómetros por hora, mientras se ubica mar adentro, al suroeste de Punta Eugenia.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el fenómeno podría perder fuerza con rapidez y degradarse a sistema post-tropical a partir del lunes 30 de septiembre. En ese punto, se estima que sus vientos disminuirán a un rango de 55 a 75 kilómetros por hora, localizado a más de mil 300 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia. Finalmente, para el 1 de octubre, los remanentes del ciclón se mantendrían alejados y sin influencia en las costas mexicanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)