Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 26 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 26 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

En punto de las 16:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, habrá una marcha por los 43 Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino. Como parte de la Jornada de Lucha Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras, realizarán una marcha para exigir al gobierno avances concretos en la investigación y el esclarecimiento de los hechos, dando seguimiento a cinco líneas de investigación.

Por la mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se concentrarán miembros de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en el Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y en solidaridad con el pueblo palestino, realizarán un paro estudiantil y el evento denominado ¡Ayotzinapa y Palestina, la lucha es la misma!

Tráfico en CDMX hoy 26 de septiembre

De igual forma, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirá el Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval, A.C., en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad. En el marco del 65º Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, realizarán un mitin por la soberanía energética y la justicia laboral y sindical; así como para denunciar la presunta corrupción que existe dentro del gremio electricista.

? Se habilita carril reversible sobre Circuito Interior Río Consulado en dirección al poniente y Av. Encarnación Ortiz.



Finalmente, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se darán cita integrantes del colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y en el Jardín Luis Pasteur. Habrá espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria ante quienes legislan en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui