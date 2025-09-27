Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 27 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 27 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

A las 10:00 horas, vecinas y vecinos de Coapa, en Tlalpan, marcharán en Av. División del Norte y Calz. del Hueso, Col. Ex Ejido Santa Úrsula Coapa, y tienen como destino Av. Glorieta de Vaqueritos, Anillo Periférico y Prol. División del Norte, Col. San Bartolo el Chico. En rechazo a la ciclovía La Gran Tenochtitlán, ya que consideran que se trata de una imposición del gobierno, porque en ningún momento se les consultó sobre la construcción del proyecto, como lo establece la ley.

De igual forma, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentrarán miembros del colectivo La Comuna 4:20 en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar; espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo político, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria ante quienes legislan en la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 27 de septiembre

De hecho, a la misma hora, en la alcaldía Cuauhtémoc, la colectiva Hijas de la Cannabis se encontrará en la Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro; evento político-cultural Ritual Alienígena, a favor de la creación de más espacios seguros y culturales para mujeres usuarias de cannabis, con perspectiva de género. Se espera un aforo de 100 personas.

??Servicios de emergencia trabajan por volcadura en carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Avenida Guelatao, colonia UH Ejército Constitucionalista, @Alc_Iztapalapa #911CDMX #C5OjosDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad



Alternativa vial: Av. Texcoco. pic.twitter.com/XLTBjcX7Zw — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 27, 2025

Finalmente, alrededor de las 15:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Frente por la Vivienda Joven se verá en Galería La Resistencia, República de Cuba No. 34, Col. Centro Histórico; 2º Festival político-cultural Contra los desalojos y la gentrificación, en defensa del derecho a una vivienda digna en la Ciudad de México. No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Fuente: Tribuna del Yaqui