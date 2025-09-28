Hoy No Circula Dominical 28 de septiembre: ¿Hay Contingencia Ambiental este DOMINGO?

Ciudad de México.- El último fin de semana del mes está por terminar, y si este domingo 28 de septiembre de 2025 tienes planeado movilizarte en automóvil al interior del Valle de México, ya sea por motivos laborales o de diversión, es clave que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula Dominical. ¿Este día se activó la Contingencia Ambiental? Aquí más información.

Programa Hoy No Circula Dominical: ¿Se activó la Contingencia Ambiental este domingo?

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este domingo 28 de septiembre los niveles de contaminación y de ozono en el centro del país están dentro de los parámetros, por lo que no se ha activado la Contingencia Ambiental ni el Hoy No Circula Dominical. Lo anterior significa que cualquier coche, sin importar su terminación de placas o color de engomado, puede transitar.

Infórmate sobre el Hoy No Circula de la semana. Foto: CAMe

Sin embargo, debes anticipar tus viajes, ya que el Hoy No Circula y sus normas de tránsito se volverán a aplicar el próximo lunes 29 de setiembre, en un horario que va desde las 05:00 horas, tiempo local, hasta las 22:00 de la noche. ¡Toma precauciones!

Estos son los carros exentos de este programa

Los carros que están exentos del Hoy No Circula todos los días de la semana son los que cuentan con el holograma de verificación 0 y 00. Las normas tampoco afectan a los autos híbridos, eléctricos o que tienen asignadas placas para personas con discapacidad. En tanto, transitan con normalidad los taxis, transportes de carga, públicos, ambulancias, unidades de seguridad, como patrullas y motocicletas, y carros que funcionan con gas natural.

Los carros de personal de la Salud y de Seguridad también quedan 'libres' de estas normas de tránsito.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

uD83DuDE97Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

uD83DuDE98hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/CseU9RVd3O — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 28, 2025

¿A cuánto ascienden las multas por infringir el Hoy No Circula?

Si no respetas las reglas que dicta el Hoy No Circula en los días que este funcione, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) o Policías de Tránsito de tu localidad podrán detenerte y aplicarte una multa; la sanción en la capital equivaldrá de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). ¡Cuida tus finanzas!

Recuerda que este programa solo se aplica en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro del país y se integra por todas las alcaldías de la CDMX, en 18 municipios del Edomex, y las entidades de Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)