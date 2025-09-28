Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1720 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 28 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy domingo 28 de septiembre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1720, que hace alusión al Día Mundial de la Donación y Trasplante de Órganos, en virtud de que corresponde al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) la promoción y fomentar la cultura de la donación.
En su boletín informativo, la Lotería Nacional señala: "El motivo por el que es necesaria la emisión del billete en el mes de septiembre es porque el 26 de ese mes se celebra el Día Mundial de la Donación y Trasplante de Órganos, que por decreto se impulsó para difundir la cultura de donación, y el billete tiene un gran alcance. Durante esta celebración se reconoce a los donadores y a sus familias por el mérito altruista que tuvieron con su gran acto de amor. Dar vida, al fallecer".
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1720 de hoy 28 de septiembre
Premio Mayor: 7 millones de pesos
GEMINIS 4792
Segundo premio: 1,100,000 pesos
GEMINIS 3979
Tercer premio: 1,100,000 pesos
CAPRICORNIO 2704
Cuarto premio: 176,000 pesos
ARIES 1446
Quinto premio: 176,000 pesos
CAPRICORNIO 4830
Sexto premio: 88,000 pesos
ESCORPION 8635
Séptimo premio: 88,000 pesos
LIBRA 6223
Octavo premio: 61,600 pesos
LEO 1623
Noveno premio: 61,600 pesos
ESCORPION 8394
Décimo premio: 52,800 pesos
ARIES 9776
Decimoprimero premio: 52,800 pesos
TAURO 3880
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
PISCIS 9177
Decimotercer premio: 44,000 pesos
PISCIS 2471
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
ACUARIO 5420
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
LEO 6328
Decimosexto premio: 35,200 pesos
ARIES 2532
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
SAGITARIO 3081
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
ESCORPION 6848
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
ACUARIO 9235
Vigésimo premio: 26,400 pesos
CANCER 8618
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
LIBRA 1037
¿Cuándo hay nuevo sorteo de la Lotería Nacional?
De acuerdo con el calendario oficial de la Lotería Nacional, el próximo martes 30 de septiembre se realiza el Sorteo Magno 389, en el que se juega un Premio Mayor de 21 millones de pesos. Recuerda que en TRIBUNA podrás consultar los resultados.
Fuente: Tribuna del Yaqui