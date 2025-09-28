Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1720 de la Lotería Nacional de HOY, domingo 28 de septiembre

Ciudad de México.- Hoy domingo 28 de septiembre es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1720, que hace alusión al Día Mundial de la Donación y Trasplante de Órganos, en virtud de que corresponde al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) la promoción y fomentar la cultura de la donación.

En su boletín informativo, la Lotería Nacional señala: "El motivo por el que es necesaria la emisión del billete en el mes de septiembre es porque el 26 de ese mes se celebra el Día Mundial de la Donación y Trasplante de Órganos, que por decreto se impulsó para difundir la cultura de donación, y el billete tiene un gran alcance. Durante esta celebración se reconoce a los donadores y a sus familias por el mérito altruista que tuvieron con su gran acto de amor. Dar vida, al fallecer".

Donar es un acto de amor que trasciende la vida.



En el Día Mundial de la Donación y Trasplante de Órganos (26 de septiembre), rendimos homenaje con un billete conmemorativo que reconoce a donadores y familias que con su generosidad regalan esperanza.



Compra tus cachitos… — Lotería Nacional (@lotenal) September 28, 2025

GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1720 de hoy 28 de septiembre

Premio Mayor: 7 millones de pesos

GEMINIS 4792

Segundo premio: 1,100,000 pesos

GEMINIS 3979

Tercer premio: 1,100,000 pesos

CAPRICORNIO 2704

Cuarto premio: 176,000 pesos

ARIES 1446

Quinto premio: 176,000 pesos

CAPRICORNIO 4830

Sexto premio: 88,000 pesos

ESCORPION 8635

Séptimo premio: 88,000 pesos

LIBRA 6223

Octavo premio: 61,600 pesos

LEO 1623

Noveno premio: 61,600 pesos

ESCORPION 8394

Décimo premio: 52,800 pesos

ARIES 9776

Decimoprimero premio: 52,800 pesos

TAURO 3880

Decimosegundo premio: 44,000 pesos

PISCIS 9177

Decimotercer premio: 44,000 pesos

PISCIS 2471

Decimocuarto premio: 44,000 pesos

ACUARIO 5420

Decimoquinto premio: 35,200 pesos

LEO 6328

Decimosexto premio: 35,200 pesos

ARIES 2532

Decimoséptimo premio: 35,200 pesos

SAGITARIO 3081

Decimoctavo premio: 26,400 pesos

ESCORPION 6848

Decimonoveno premio: 26,400 pesos

ACUARIO 9235

Vigésimo premio: 26,400 pesos

CANCER 8618

Vigésimo primer premio: 26,400 pesos

LIBRA 1037

¿Cuándo hay nuevo sorteo de la Lotería Nacional?

De acuerdo con el calendario oficial de la Lotería Nacional, el próximo martes 30 de septiembre se realiza el Sorteo Magno 389, en el que se juega un Premio Mayor de 21 millones de pesos. Recuerda que en TRIBUNA podrás consultar los resultados.

Fuente: Tribuna del Yaqui