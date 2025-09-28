Pronóstico del clima: México tendrá LLUVIAS, tormentas y calor HOY domingo 28 de septiembre

Ciudad de México.- El clima en México este domingo 28 de septiembre de 2025 se presenta con contrastes marcados en distintas regiones del país. Mientras en el sureste se anticipan lluvias de gran intensidad que podrían ocasionar afectaciones en zonas urbanas y rurales, el norte vivirá temperaturas que superarán los 35°C, manteniendo un ambiente caluroso y condiciones de riesgo en áreas desérticas y costeras. Aquí el pronóstico para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal número 4 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste, lo que generará lluvias puntuales intensas en los estados de Tabasco y Chiapas. En esta misma zona, Yucatán y Campeche tendrán precipitaciones muy fuertes, mientras que Quintana Roo enfrentará lluvias fuertes a lo largo del día.

Así serpa el clima en México este domingo. Foto: Conagua

En el norte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, sumada a la inestabilidad y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará lluvias muy fuertes en Durango y Chihuahua, además de precipitaciones fuertes en Sinaloa. Para Sonora y Baja California Sur se prevén intervalos de chubascos, en tanto que Baja California sólo registrará lluvias aisladas.

El centro del país también vivirá condiciones de inestabilidad. Un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y la entrada de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México originarán lluvias intensas en Veracruz, mientras que Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas experimentarán precipitaciones muy fuertes.

¿Cuán es el estado de 'Narda' en México?

El huracán 'Narda', ubicado en el océano Pacífico, continuará generando oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California, además de favorecer un ambiente inestable en regiones del noroeste del país. A ello se suma la aproximación de una nueva onda tropical que traerá mayor humedad hacia la península de Yucatán.

El ambiente cálido a caluroso predominará en la mayor parte del territorio nacional durante la tarde, con temperaturas superiores a 35 °C en zonas de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, las máximas oscilarán entre los 30 y 35 °C.

En contraste, la madrugada de este domingo traerá temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, lo que mantendrá un ambiente fresco en sierras y montañas.

Los especialistas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, pues las lluvias intensas podrían reducir la visibilidad en carreteras, provocar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en niveles de ríos y arroyos. Asimismo, se advierte que las rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles o anuncios publicitarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)