Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 28 de septiembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 28 de septiembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, a las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de Baja Visión Mx marcharán desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta un destino todavía incierto. De igual forma, la demanda consiste en la 4ta Caminata por el Día del Bastón Verde y la visibilización de la baja visión, con el objetivo de dar a conocer a las personas que la padecen, promover la inclusión y generar un espacio de sensibilización médica y social.

Asimismo, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirán integrantes de Colectiva Feminista Semillas de Marie Curie en el Monumento a la Revolución. Marcha ¡No hay Libertad Política, si no hay Libertad Sexual!, con la finalidad de promover el aborto legal, seguro y gratuito; por el derecho a decidir sobre sus cuerpos; por maternidades deseadas; y en contra de la esclavitud doméstica.

Tráfico en CDMX hoy 28 de septiembre

Por supuesto que, alrededor de las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, We R Women On Fire se concentrarán en la Glorieta La Joven de Amajac y tendrán como destino el Zócalo Capitalino. Marcha para exigir la despenalización del aborto en todo el país, así como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito; lo anterior, en el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

#PrecauciónVial | Da inicio #Ciclotón de la #CDMX, considera afectación vial hasta las 14:00 horas, sobre Paseo de la Reforma, Calz. de Guadalupe, Av. Patriotismo y Río Churubusco. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/0HTGNjJOUP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 28, 2025

Finalmente, en cuanto a concentraciones, a las 10:30 horas, en la alcaldía Coyoacán, integrantes de la colectiva Medusas Amarillas estarán en la estación Taxqueña, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se concentrarán para trasladarse y unirse a la conferencia de prensa y mitin que se llevará a cabo en la Glorieta La Joven de Amajac; lo anterior, en el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

Fuente: Tribuna del Yaqui