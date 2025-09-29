Claudia Sheinbaum niega 'fuego amigo' contra Adán Augusto: "No filtramos documentos"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este lunes que exista 'fuego amigo' desde su administración en contra del senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien recientemente ha estado en el centro de la polémica por "presuntos ingresos millonarios". "¿Qué clase de gobernantes seríamos si estamos con insidias hacia unos u otros?", cuestionó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum fue enfática al descartar que desde su gobierno se filtren documentos para dañar a algún actor político. "Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde la administración anterior. Acostumbraban gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a alguna persona", afirmó.

Adán Augusto López Hernandez, senador morenista

Créditos: Internet

La jefa del ejecutivo añadió que, en caso de contar con información comprometedora sobre algún funcionario o político, esta sería entregada a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Si se trata de un tema penal, la documentación se remitiría directamente a la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta recalcó que en su gobierno no se protege a nadie, pero subrayó que deben existir pruebas para iniciar un procedimiento. "Aquí no cubrimos a nadie. Y menos vamos a estar con insidias. Si hay pruebas contra cualquier persona de Morena o cualquier partido, si procede. Si no las hay, no", sostuvo. Sheinbaum aclaró que no se actúa en función de lo que difundan los medios de comunicación o la oposición, sino conforme a investigaciones oficiales.

uD83DuDEA8 Niega Sheinbaum "fuego amigo" contra Adán Augusto.



La presidenta @Claudiashein aseguró que en su gobierno "no andamos filtrando documentos para afectar a personas".



Esto luego de que las declaraciones del @SATMX del senador @adan_augusto sobre ingresos millonarios se… pic.twitter.com/754sgogAUu — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 29, 2025

Caso Adán Augusto: Sin investigación en curso

La mandataria recordó que la semana pasada Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, respondió a los señalamientos difundidos a una televisora, donde se le acusó de haber recibido donativos millonarios de empresas privadas a las que presuntamente otorgó contratos cuando fue gobernador de Tabasco. "Él ya aclaró. Si hay alguna irregularidad, se informa al SAT. Investiga a cualquier persona, pero en este momento no existe ninguna investigación en torno a Adán Augusto", puntualizó Sheinbaum.

La presidenta también criticó que en algunos medios se minimice la corrupción de sexenios anteriores, mientras se busca instalar la narrativa de que en el gobierno de la llamada 'Cuarta Transformación' persisten los mismos vicios. "No hubiera podido haber programas del Bienestar si no se hubiera acabado con la gran parte de la corrupción en el gobierno. Hoy nos toca seguir erradicando cualquier acto de corrupción", subrayó.

El pleito interno en Morena tendrá graves consecuencias para la 4T.



Adán Augusto acusa fuego amigo y amaga con responder a los ataques.



Les recuerda que fue secretario de Gobernación y anuncia que el contragolpe es cuestión de tiempo.



¿Quién es el PATO MAYOR? pic.twitter.com/dni1u2D46n — Vero Islas (@LOVREGA) September 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui