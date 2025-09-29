Conagua advierte LLUVIAS intensas en México HOY lunes 29 de septiembre: Así estará el clima

Ciudad de México.- Este lunes 29 de septiembre de 2025, México experimentará una jornada marcada por contrastes climáticos que abarcan desde lluvias intensas hasta un ambiente caluroso en gran parte del territorio. Las condiciones serán determinadas por la interacción de diversos sistemas que favorecerán precipitaciones de diferente intensidad y temperaturas que oscilan desde cero en zonas serranas hasta máximas de 45 grados en el noroeste del país. ¡Aquí el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal de baja presión junto con la circulación atmosférica en el Golfo de México favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán. En estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas se esperan precipitaciones de gran intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los caudales de ríos y arroyos.

En la zona centro de México, la combinación de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, aunada a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, generará condiciones para lluvias fuertes en diversas entidades, además de chubascos en el noreste. Entre los estados con mayor riesgo por precipitaciones intensas se encuentran Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Puebla, donde los acumulados podrían superar los 150 milímetros (mm) en algunas áreas.

También se prevén lluvias significativas en Guanajuato, Durango, Michoacán y Nayarit. En contraste, hacia el norte de México, entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registrarán intervalos de chubascos que, aunque de menor intensidad, no se descartan con actividad eléctrica. En Baja California, Baja California Sur y Sonora, el pronóstico contempla lluvias aisladas y cielos parcialmente nublados, aunque con un ambiente caluroso durante gran parte del día.

El tema de las temperaturas será otro factor relevante. Mientras en Sinaloa se esperan máximas que podrían alcanzar entre 40 y 45°C, en Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca los termómetros marcarán entre 35 y 40 grados. En otras entidades como Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco, las temperaturas oscilarán entre 30 y 35 grados, generando un ambiente cálido a caluroso en la tarde.

Por el contrario, en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla se mantendrán mínimas entre 0 y 5 grados, lo que generará un ambiente frío durante la mañana y la noche.

En cuanto a los vientos, se prevén rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en regiones del norte y centro, como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Aunque no representan condiciones extremas, estas ráfagas podrían ocasionar la caída de ramas, espectaculares o anuncios publicitarios en mal estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)