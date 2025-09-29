Detienen a líder de La Barredora, Sheinbaum reacciona a caso Adán Augusto y más en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si lo que quieres es mantenerte informado sobre lo que ocurre en México sin perder mucho tiempo, lo mejor que puedes hacer es leer y ver tu nuevo resumen informativo Tribuna Top 3 México. Aquí encontrarás las noticias nacionales más relevantes que están marcando la agenda del país. En la edición de este lunes 29 de septiembre, entérate del nuevo programa en conjunto entre México y Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum niega 'fuego amigo' contra Adán Augusto

Claudia Sheinbaum rechazó que exista 'fuego amigo' desde su administración en contra del senador morenista, Adán Augusto López, quien ha estado en el centro de la polémica debido a sus supuestos nexos con La Barredora y por no declarar presuntos ingresos millonarios; la mandataria descartó que en su gobierno se filtren documentos para atacar a algún actor político.

Detienen a líder de La Barredora en Guanajuato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este lunes 29 de septiembre la detención de Gustavo 'N', alias 'Viejón', considerado como jefe del grupo criminal 'La Barredora', y quien era objetivo prioritario del gabinete de Seguridad Nacional.

Sheinbaum destaca acuerdo con EU para detener el tráfico de armas

Durante la reciente conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del programa 'Barrer las Armas', que se instrumentará en EU para contener el tráfico ilegal de armas a México, el cual se logró poner en marcha tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país.

